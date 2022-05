Wiesbaden (SID) - Ohne Posten in einem Klub kein Amt mehr bei der Deutschen Fußball Liga (DFL): Mit Blick auf die DFL-Generalversammlung am 17. August in Dortmund und die dort anstehenden Gremienwahlen (Präsidium, Aufsichtsrat und Lizenzierungsausschuss) haben die Profiklubs auf ihrer Versammlung am Montag in Wiesbaden beschlossen, dass künftig nur noch Personen wählbar sind, die zum Zeitpunkt der Wahl einem Profiverein "zuzurechnen sind und diesen Klub als gesetzlicher Vertreter, Prokurist oder besonderer Vertreter vertreten können".