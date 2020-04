Offenbach - Das Stadion des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach firmiert künftig unter einem neuen Namen.

Der bisherige Namensgeber, ein lokales Geldinstitut, kündigte am Donnerstag inmitten der Coronakrise die Umbenennung der Spielstätte in "Kommt-Gesund-Wieder-Stadion" an. Parallel zur Umbenennung wird eine Spendenaktion gestartet.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.