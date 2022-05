Champions League

Jürgen Klopp: Bereits der Beste der Geschichte?!

Jürgen Klopp ist in England zum zweiten Mal als Trainer des Jahres ausgezeichnet worden und kann am Samstag den dritten Titel mit Liverpool in dieser Saison holen. Für einige gilt er als der beste Trainer der Welt - aber wo rangiert er zwischen deutschen Größen wie Heynckes, Hitzfeld und Co?