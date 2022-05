München - Dieser Wechsel hat es in sich! Ex-Löwen-Star Sascha Mölders, im vergangenen Jahr als spielender Co-Trainer bei Sonnenhof Großaspach aktiv, wird Reality-Star.

Die "Wampe von Giesing" nimmt gemeinsam mit Ehefrau Ivonne an der TV-Show "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" teil - das bestätigte "RTL".

Gemeinsam mit sieben anderen Paaren ziehen die Löwen-Legende und seine Frau also in eine Promi-WG und kämpfen um den Titel "DAS Promipaar 2022". Als Preis winkt für die Gewinner der Staffel eine Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro.

Einziger Fußballer ist Mölders, der künftig als Spielertrainer mit dem TSV Landsberg in der Bayernliga antreten wird, im Sommerhaus übrigens nicht. So wird auch Mario Basler gemeinsam mit seiner Partnerin Doris Büld in der Sendung zu sehen sein. Ausgestrahlt werden soll das Spektakel im Spätsommer.

