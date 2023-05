von Mike Stiefelhagen

Schlimme Nachrichten aus Frankfurt am Main. Ein 15 Jahre alter Junge, der bei einer Massenschlägerei bei einem Fußballturnier am Pfingstwochenende schwerste Kopfverletzungen erlitten hatte, ist verstorben.

"Der 15-Jährige ist heute im Laufe des Tages an den Folgen seiner schweren Hirnverletzung verstorben", teilte die Polizei in Frankfurt am Mittwoch mit.

Fußballturnier: 15-Jähriger kämpft nach Schlägerei um sein Leben

Beim "Germany Cup" kam es zu einer Massenschlägerei. Das internationale Jugendfußballturnier lief verteilt über drei Tage auf dem Sportplatz des SV Viktoria Preußen 07. Am letzten Tag stand das Halbfinale eines Berliner Vereins gegen ein französisches Team an. Der Schiedsrichter pfiff das Spiel beim Stand von 1:0 für die Berliner Truppe ab. Die Polizei: "Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 16.10 Uhr, nach dem Abpfiff eines Fußballspiels, zu einem Spielertumult, der in einer Schlägerei zwischen den Spielern eskalierte."

Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Ein 16-Jähriger, welcher von der französischen Mannschaft stammte, schlug den 15-jährigen Berliner offenbar gegen den Kopf und Hals. Der mutmaßliche Täter wurde bereits der Haftrichterin vorgeführt.

Schlägerei in Frankfurt: Polizei sucht Zeugen

Uwe Henß, 1. Vorsitzender des SV Viktoria Preußen, bestätigt gegenüber "BILD", dass es sich bei dem Opfer um einen Spieler von JFC Berlin handelt. Der Verein spielte am Sonntag gegen die Jugendakademie des FC Metz. Henß: "Aus Respekt vor den Eltern und aufgrund des offenen Verfahrens geben wir keine Auskünfte."

Laut der Frankfurter Polizei wird gegen den jungen Franzosen ermittelt. Er befindet sich in Untersuchungshaft.