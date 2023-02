Frankfurt am Main (SID) - Der deutsche Profifußball wird der Opfer der verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien gedenken. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) empfiehlt für die Begegnungen der Bundesliga und der 2. Liga am kommenden Spieltag eine Schweigeminute sowie das Tragen eines Trauerflors. Für den DFB-Pokal galt die Art des Gedenkens schon am Dienstag und Mittwoch.