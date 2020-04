München - SPD-Politiker und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält nichts von einer möglichen Wiederaufnahme der Fußballsaison in den kommenden Wochen und Monaten. Die von den Profiklubs anvisierten "Geisterspiele" im Mai seien aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie keine gute Idee.

Durch den Kontaktsport sei die Übertragung von Viren kaum vermeidbar, sollte ein Spieler infiziert sein, so der Bundestagsabgeordnete im Doppelpass bei "Sport1".

"Stellen sie sich folgende katastrophale Situation vor: Wir lassen die Bundesliga wieder anrollen und es kommt wieder zu mehr Fällen. Das wäre aus meiner Sicht nicht vertretbar, insbesondere nicht gegenüber den Unternehmen, die auch auf Lockerungen warten, die wir aber nicht in Aussicht stellen können."

Keine Extrawurst für den Fußball

Lauterbach glaubt, dass es sinnvoll wäre noch einige Monate zu warten, ehe der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. "Ich denke im Herbst könne wieder gespielt werden, wenn wir dann genügend Tests haben und keiner das Gefühl hat, hier wird einem etwas weggenommen."

Allein für die Bundesliga-Spieler müsste eine fünfstellige Zahl an Tests bereitgestellt werden. Das sei der Bevölkerung, die nicht so einfach an Tests komme, nur schwer zu verkaufen. "Wenn der Fußball eine Extrawurst gebraten bekommt, wird es Ressentiments in der Bevölkerung geben. Das würde dem Fußball nicht guttun", so der Bundestagsabgeordnete weiter.

DFL macht Druck auf Regierung

Lauterbach ließ auch durchklingen, dass die Deutsche Fußball Liga (DFL) Druck auf die Regierung ausübe. "Druck, der in Berlin ankommt", so der Epidemiologe. Er nehme dies dem Profifußball "nicht übel", aber ein verfrühter Wiederbeginn wäre "ein Eigentor".

Laut dem aktuellen Stand will die DFL den Spielbetrieb in der Bundesliga im Mai wieder aufnehmen und die Saison bis Sommer zu Ende bringen.

