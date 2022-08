Endspurt im Sommertransferfenster! Bis zum 1. September haben die Vereine aus den meisten europäischen Ligen noch die Chance, ihre Kader nachzubessern. Anschließend können bis Anfang Januar nur noch vertragslose Profis unter Vertrag genommen werden.

ran fasst die aktuellen Entwicklungen zusammen und beschäftigt sich sowohl mit nationalen als auch internationalen Transfergerüchten und zeigt, welche fixen Wechsel die Bundesligisten sowie die internationalen Top-Klubs noch vor dem Deadline Day unter Dach und Fach bringen.

+++ 18. August, 9:45 Uhr: BVB könnte mit Akanji verlängern, um Zeit zu gewinnen +++

Manuel Akanji spielt unter BVB-Trainer Edin Terzic keine Rolle mehr, gehörte bislang bei keinem Pflichtspiel zum Kader der Schwarz-Gelben. Borussia Dortmund möchte den Schweizer Nationalspieler offenbar noch am liebsten in dieser Transferperiode abgeben.

Das Problem: Laut Informationen der "Bild" scheint kein potenzieller Käufer bereit, die Ablöseforderungen der Dortmunder sowie das geforderte Gehalt des Schweizers zu bezahlen. Demnach fordert Akanji von seinem neuen Arbeitgeber 10 Millionen Euro jährlich.

Akanjis Vertrag beim Bundesligisten läuft noch bis Ende Juni 2023. Heißt: Nächstes Jahr könnte er Dortmund ablösefrei verlassen. Das wollen die BVB-Bosse allem Anschein nach unbedingt verhindern.

Die Lösung: eine kurzfristige Vertragsverlängerung bis 2024 sowie eine Leihe für die kommende Saison. Borussia Dortmund könnte somit Zeit gewinnen, um im kommenden Sommer eine Ablöse für den 27-Jährigen zu erhalten.

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, soll diese Lösung Inter Mailand gelegen kommen. Der italienische Vizemeister sei demnach an einer Leihe mit anschließender Kaufoption interessiert.

+++ 18. August, 9:05 Uhr: Blitzte Manchester United bei Joao Felix ab? +++

Bei Manchester United läuft es aktuell alles andere als rund. Der Start in die neue Premier-League-Saison verlief katastrophal, nun will sich der Klub offenbar noch einmal personell verstärken.

Laut der spanischen Zeitung "AS" hatten es die Red Devils dabei offenbar auf Atletico-Stürmer Joao Felix abgesehen - und sind mit ihrer Offerte grandios gescheitert. So soll United 130 Millionen für den 22-Jährigen geboten, der La-Liga-Klub aber auf die festgelegte Ausstiegsklausel in Höhe von 350 Millionen verwiesen haben.

Übrigens: Der Offensivspieler kam 2019 für stattliche 127 Millionen von Benfica Lissabon in die spanische Hauptstadt.

+++ 18. August, 7:45 Uhr: Wechselt Julian Draxler an den Niederrhein? +++

Kehrt Julian Draxler in die Bundesliga zurück? Wie das französische Portal "Jeunes Footeux" berichtet, hat Borussia Mönchengladbach seine Fühler nach dem Nationalspieler ausgestreckt.

Demnach soll eine Leihe mit Kaufoption im Raum stehen, bei dem PSG einen Teil des Gehalts übernimmt. Borussia-Trainer Daniel Farke hatte zuletzt von anstehenden Spieler-Verpflichtungen gesprochen.

Draxler spielte in der Bundesliga bereits für den FC Schalke 04 und den VfL Wolfsburg. Bei Paris St. Germain war Draxler in der Vorsaison in 18 Ligue-1-Spielen zum Einsatz gekommen, hatte bei 13 Ein- und 5 Auswechslungen aber nie ein Spiel über 90 Minuten bestritten.

