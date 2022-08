Endspurt im Sommertransferfenster! Bis zum 1. September haben die Vereine aus den meisten europäischen Ligen noch die Chance, ihre Kader nachzubessern. Anschließend können bis Anfang Januar nur noch vertragslose Profis unter Vertrag genommen werden.

ran fasst die aktuellen Entwicklungen zusammen und beschäftigt sich sowohl mit nationalen als auch internationalen Transfergerüchten und zeigt, welche fixen Wechsel die Bundesligisten sowie die internationalen Top-Klubs noch vor dem Deadline Day unter Dach und Fach bringen.

+++ 31. August, 13:15 Uhr: Nach nur sieben Monaten: Augsburg verleiht Rekordeinkauf Pepi +++

Gut 16 Millionen Euro hat sich der FC Augsburg die Dienste von Ricardo Pepi kosten lassen. Doch bis heute wartet der US-Amerikaner auf den Durchbruch in der Bundesliga.

In 15 Bundesligaspielen erzielte der Angreifer null Tore, bereitete null Treffer vor. Eine Horror-Bilanz, die nun vorerst ein Ende findet.

Wie "Sky" berichtet, wird Pepi in die niederländische Eredivisie zum FC Groningen verliehen. Eine Kaufoption gibt es nicht, der 19-Jährige soll in erster Linie Spielpraxis und Selbstvertrauen sammeln.

+++ 31. August, 12:30 Uhr: Gosens-Wechsel nach Leverkusen vom Tisch +++

Der Wechsel von Robin Gosens zu Bayer Leverkusen ist laut Transferexperte Fabrizio Romano vom Tisch.

Demnach hat sich sein derzeitiger Klub, Inter Mailand, nach einem Treffen am gestrigen Nachmittag dazu entschlossen, den Nationalspieler nicht verkaufen zu wollen. Auch eine Leihe kommt nicht infrage.

Gosens ist noch bis 2023 von Atalanta Bergamo an Inter ausgeliehen, dann greift eine Kaufpflicht.

+++ 31. August, 11:30 Uhr: RB Leipzig will Abdou Diallo zurück in die Bundesliga holen +++

RB Leipzig arbeitet wohl an einer Verpflichtung von Abdou Diallo. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Demnach streben die Sachsen eine Leihe mit anschließender Kaufoption an. Konkurrenz bekommt RB vor allem aus der Premier League. Diallo spielte insgesamt zwei Jahre in der Bundesliga - in der Saison 17/18 für den FSV Mainz 05 und in der Saison 18/19 für Borussia Dortmund.

Anschließend zog es den Innenverteidiger zu Paris St. Germain. Dort absolvierte der 26-Jährige in drei Jahren 75 Pflichtspiele. Zuletzt kam Diallo aber immer seltener zum Einsatz

+++ 31. August, 10:45 Uhr: Ex-BVB-Profi Januzaj zieht es nach Sevilla +++

Borussia Dortmund darf sich auf ein Wiedersehen mit Ex-Spieler Adnan Januzaj freuen. Der Belgier, der zuletzt vereinslos war, unterschreibt beim FC Sevilla einen Vierjahresvertrag.

Am 5. Oktober trifft der BVB im ersten Gruppenspiel der Champions League auf die Andalusier. Januzaj lief in der Saison 2015/16 zwölfmal für die Schwarz-Gelben auf.

+++ 31. August, 09:40 Uhr: Augsburg holt U21-Europameister Berisha +++

Der FC Augsburg hat in der Offensive noch einmal nachgelegt und sich mit U21-Europameister Mergim Berisha verstärkt. Der Angreifer wird von Fenerbahce Istanbul ausgeliehen, die Leihgebühr soll 300.000 Euro betragen.

Zudem besitzen die Fuggerstädter eine Kaufoption in Höhe von rund vier Millionen Euro. FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter erklärt: "Mit Mergim Berisha haben wir die gewünschte Verstärkung für die Offensive gefunden, denn mit seiner Köpergröße und Wucht wird er unser Spiel nach vorne beleben. Die FCA-Fans dürfen sich auf einen dynamischen und entwicklungsfähigen Stürmer freuen."

Berisha war im vergangenen Jahr für fünf Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Istanbul gewechselt und kam für "Fener" in 32 Spielen auf acht Tore und drei Assists.

Wann schließt das Transferfenster in anderen europäischen Ligen?

Nach dem Ende der Transferperiode können Spieler noch in andere Ligen wechseln, in denen das Transferfenster länger geöffnet hat. In Italien, England, Spanien und Frankreich schließt das Transferfenster ein paar Stunden später als hierzulande. Transfers in die Türkei und nach Portugal sind noch einige Tage und Wochen möglich.

Deutschland: 1. September, 18 Uhr

Italien: 1. September, 20 Uhr

England: 1. September, 23.59 Uhr

Spanien: 1. September, 23.59 Uhr

Frankreich: 2. September, 0.59 Uhr

Türkei: 8. September

Portugal: 22. September

+++ 31. August, 07:45 Uhr: Hoffenheims Posch vor Wechsel in Serie A +++

Innenverteidiger Stefan Posch von der TSG Hoffenheim steht angeblich vor einem Wechsel zum FC Bologna. Das berichtet der italienische Transfermarkt-Insider Gianluca Di Marzio. Demnach hätten sich beide Vereine über einen Wechsel des 25-Jährigen per Leihe mit Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro geeinigt. Bereits im Laufe des Tages soll der österreichische Nationalspieler einen Medizincheck absolvieren und seinen neuen Vertrag unterschreiben.

Nach Joshua Zirkzee wäre Posch bereits der zweite Bundesliga-Kicker, der in diesem Sommer nach Bologna wechselt. Den Ex-Bayern-Stürmer sicherten sich die Italiener für kolportierte 8,5 Millionen Euro.

+++ 30. August, 23:13 Uhr: PSG macht Transfer von Fabian Ruiz offiziell +++

Der französische Topklub Paris St. Germain hat die Verpflichtung des Spaniers Fabian Ruiz aus Neapel bestätigt.

Der Mittelfeldspieler unterschrieb beim amtierenden Meister Frankreichs einen Fünfjahresvertrag bis 2027.

Laut Medienberichten soll die Ablösesumme für den 26-Jährigen bei 23 Millionen Euro liegen.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Fabián Ruiz pour les cinq prochaines saisons. ✍️



Le milieu de terrain international espagnol est lié au club parisien jusqu’au 30 juin 2027. 🔴🔵#WelcomeFabián — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 30, 2022

+++ 30. August, 21:19 Uhr: Ex-Wolfsburger Brooks wohl nach Mallorca +++

Der frühere Wolfsburger John Anthony Brooks, dessen Vertrag im Sommer 2022 auslief, dürfte laut übereinstimmenden Medienberichten einen neuen Verein gefunden haben.

Demnach soll der 29 Jahre alte Innenverteidiger unmittelbar vor einem Wechsel zum spanischen Erstligisten RCD Mallorca stehen.

Am Mittwoch soll sich der Deutsch-Amerikaner dem Medizincheck unterziehen und anschließend einen Vertrag bei RCD Mallorca unterzeichnen.

+++ 30. August, 20:25 Uhr: Holt Inter VfB-Star Sosa als Gosens-Ersatz? +++

Derzeit soll Bayer Leverkusen mit Inter Mailand über eine Leihe von Robin Gosens verhandeln, die Italiener bräuchten aber für einen Fall eines Abganges des deutschen Nationalspielers einen Ersatz. Laut dem Transfermarkt-Experten Gianluca Di Marzio könnte dieser Borna Sosa heißen.

Demnach dürften die "Nerazzurri" bereits ein Angebot für den kroatischen Linksverteidiger abgegeben haben. Inter will Sosa wohl inklusive Kaufoption von den Schwaben ausleihen. Allerdings soll sich der 24-Jährige mit Inters Liga-Rivalen Atalanta Bergamo wohl schon über einen Wechsel einig sein.

+++ 30. August, 18:37 Uhr: FC Bayern verleiht Arrey-Mbi in die 2. Bundesliga +++

Der FC Bayern München hat die Leihe von Bright Arrey-Mbi zum 1. FC Köln vorzeitig abgebrochen.

Der 19 Jahre junge Innenverteidiger kehrt aber nicht an die Säbener Straße zurück, sondern wird sofort an den Zweitligisten Hannover 96 verliehen. (Mehr Transfergerüchte zum FC Bayern München)

+++ 30. August, 18:20 Uhr: Holt Leverkusen Nationalspieler Gosens? +++

Bayer Leverkusen soll laut dem italienischen Transfermarkt-Experten Gianluca Di Marzio vor einer Verpflichtung von Nationalspieler Robin Gosens stehen.

Demnach dürfte der 28 Jahre alte Außenbahnspieler von Inter Mailand wohl für eine Leihgebühr von zwei Millionen Euro zum deutschen Champions-League-Teilnehmer wechseln, der sich zudem eine Kaufoption sichern soll. Gosens ist eigentlich noch bis 2023 von Atalanta Bergamo an Inter ausgeliehen, dann greift eine Kaufpflicht.

+++ 30. August, 17:35 Uhr: Reguilon wechselt zu Atletico Madrid +++

Der La-Liga-Topklub Atletico Madrid hat die Verpflichtung von Außenverteidiger Sergio Reguilon bekanntgegeben. Der 25-Jährige wechselt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis in die spanische Hauptstadt.

Danach soll sich Atletico eine Kaufoption gesichert haben, um das frühere Real-Talent fest von seinem Stammklub Tottenham Hotspur verpflichten zu können.

+++ 30. August, 17:21 Uhr: Liverpool-Talent van den Berg unterschreibt auf Schalke +++

Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 hat nach dem Abgang von Malick Thiaw zum AC Mailand noch mal in der Abwehr nachgelegt.

Die Gelsenkirchener gaben die Leihe von Liverpool-Talent Sepp van den Berg bekannt. Der 20-Jährige erhält bei den Schalkern die Rückennummer 5.

"Wir sind sehr froh, dass sich Sepp trotz großer Konkurrenz für uns entschieden hat. Mit ihm haben wir einen schnellen, zweikampf- und spielstarken Innenverteidiger gewonnen, der den Konkurrenzkampf im Kader so beleben wird, wie wir es uns nach dem Abgang von Malick Thiaw vorgenommen haben", wird Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder in der Pressemitteilung des Klubs zitiert.

Verstärkung für die Defensive: Sepp van den Berg kommt auf Leihbasis vom @LFC zum #S04 🙂



Willkommen auf Schalke, Sepp! 👋 — FC Schalke 04 (@s04) August 30, 2022

+++ 30. August, 16:49 Uhr: Augsburg wohl vor Verpflichtung von U21-Europameister Berisha +++

Der FC Augsburg dürfte sich laut "Sky" kurz vor Ende der Transferperiode noch in der Offensive verstärken. Demnach sollen die Fuggerstädter den deutschen U21-Europameister Mergim Berisha verpflichten. Der 24-Jährige, der aktuell bei Fenerbahce Istanbul unter Vertrag steht, soll sich bereits in Augsburg aufhalten und für den Medizincheck bereithalten. Zwischen Berisha und dem FCA dürfte es bereits eine Einigung geben, während die beiden Klubs noch in Verhandlungen stecken dürften.

Augsburg möchte sich demnach nach einer geplanten Leihe eine Kaufoption für den Stürmer sichern, der beim Süper-Lig-Klub zuletzt keine Perspektive mehr hatte.

+++ 30. August, 11:40 Uhr: Barca geht wohl "All-in für Meunier" +++

Der FC Barcelona möchte wohl kurz vor dem Ende der Transferperiode noch unbedingt einen weiteren Rechtsverteidiger unter Vertrag nehmen. Laut Informationen von "Mundo Deportivo" sei Thomas Meunier aufgrund der Verletzung von Wunschspieler Juan Foyth die "letzte Option" für die Katalanen auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger.

Dem Vernehmen nach dürfte der 30-Jährige den BVB für 15 bis 20 Millionen Euro verlassen. Der Belgier soll laut "Mundo Deportivo" die BVB-Verantwortlichen bereits um Freigabe gebeten haben. Noch vergangenen Donnerstag schloss BVB-Sportdirektor einen Verkauf des Nationalspielers aus.

+++ 28. August, 13:05 Uhr: Kamada vor Frankfurt-Abschied? +++

Nun also doch! Nachdem die Gerüchte um einen Abschied von Mittelfeld-Lenker Daichi Kamada zuletzt abgekühlt waren, könnte jetzt alles sehr schnell gehen. Wie "Sky" berichtet, hat der Japaner seinen Wechselwunsch bereits SGE-Trainer Oliver Glasner mitgeteilt.

Dem Bericht zufolge zieht es Kamada zu Benfica Lissabon, den Frankfurtern winkt eine Ablösesumme von zehn bis 15 Millionen Euro. Noch stellt sich der amtierende Europa-League-Sieger offenbar quer, Glasner will seinen Kreativspieler in der Offensive nicht ziehen lassen. Es droht ein heißer Wechsel-Poker.

+++ 26. August, 17:55 Uhr: Holt Dortmund noch City-Talent Cole Palmer?+++

Die Transfer-Aktivitäten von Borussia Dortmund im Sommer 2022 sollen noch nicht beendet sein. Laut einem Bericht der englischen Zeitung "Sun" buhlen die Dortmunder wohl um Manchester Citys Talent Cole Palmer.

Der 20-jährige Engländer kann im zentralen Mittelfeld ebenso spielen wie auf der Außenbahn und hat bei ManCity noch einen langfristigen Vertrag bis 2026. Für die Profis der "Citizens" kam Palmer bereits zu 14 Pflichtspiel-Einsätzen und erzielte dabei drei Treffer.

Dortmund soll dem Bericht nach nicht der einzige Klub sein, der Palmer für einen möglichen Transfer im Fokus hat. Zudem könnte ein Wechsel dadurch erschwert werden, dass City-Coach Pep Guardiola mit dem Eigengewächs planen soll. In der laufenden Saison kam er in der Premier League immerhin schon zu einem Kurzeinsatz.

+++ 22. August, 17:06 Uhr: Ex-BVB-Star Weigl wohl vor Leihe nach Gladbach+++

Borussia Mönchengladbach dürfte wohl in Kürze einen Neuzugang für das Mittelfeld präsentieren. Wie die portugiesische Zeitung "Record" berichtet, soll sich der Bundesligist mit Benfica Lissabon auf eine Leihe des früheren Dortmunders Julian Weigl geeinigt haben.

Unter dem neuen Benfica-Trainer Roger Schmidt soll der 26-Jährige kaum Perspektive auf Einsätze gehabt haben, weshalb der portugiesische Hauptstadt-Klub den noch bis 2024 gebundenen Weigl voraussichtlich bis zum Sommer 2023 an die Gladbacher abgeben wird.

Dem Bericht nach sollen aus der Bundesliga neben Gladbach auch noch Hertha BSC und Eintracht Frankfurt an einer Verpflichtung Weigls interessiert gewesen sein, den Zuschlag erhält nun aber eben wohl die Borussia. Sechser Weigl bringt unter anderem die Erfahrung von 116 Bundesliga-Spielen für seinen Ex-Klub Dortmund mit.

+++ 22. August, 16:55 Uhr: Kalajdzic-Transfer nach Wolverhampton soll bevorstehen +++

Wie "Sky" berichtet, hat Stuttgarts Stürmer Sasa Kalajdzic eine mündliche Einigung mit Premier-League-Klub Wolverhampton über einen Wechsel erzielt. Demnach soll es es nun nur noch zwischen den Klubs um die Ablösevereinbarung gehen, ehe der Transfer des 25-jährigen Österreichers auf die Insel vollzogen werden könne.

Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat relativierte dies jedoch bei "Sky" etwas: "Es gibt erste Interessenslagen aus England, die Wolves gehören dazu, aber richtig konkret ist das zum jetzigen Zeitpunkt weder auf der einen noch auf der anderen Seite."

Dem Bericht nach hat der VfB Ablösevorstellungen im Bereich von 25 Millionen Euro für den zwei Meter großen Stürmer, dessen Vertrag nur noch bis 2023 läuft. Um den Nationalspieler ranken sich schon seit Monaten Gerüchte um einen Abschied von den Schwaben. In der laufenden Bundesliga-Saison kam Kalajdzic bislang zu drei Einsätzen für die Stuttgarter und steuerte dabei drei Tor-Vorlagen bei.

+++ 20. August, 16:59 Uhr: Wird Ex-Bayern-Talent Höjbjerg zum Casemiro-Nachfolger bei Real? +++

Der amtierende Champions-League-Sieger Real Madrid hat den Verkauf von Casemiro zu Manchester United bestätigt. Auf den Brasilianer könnte nun möglicherweise ein Ex-Münchner bei den Spaniern folgen.

Laut "Telegraph" sollen sich die "Königlichen" mit einer Verpflichtung von Pierre-Emile Höjbjerg beschäftigen. Real-Coach Carlo Ancelotti soll ein Fan des Nationalspielers sein und glaubt dem Bericht nach, er könne die Lücke ausfüllen, die Casemiro hinterlassen hat.

Der 27-jährige Däne schaffte nach seinem Abgang von den Bayern in der Premier League beim FC Southampton den Durchbruch, steht aktuell bei Tottenham Hotspur unter Vertrag und das noch bis 2025.

+++ 19. August, 22:00 Uhr: United und Real einigen sich auf Casemiro-Transfer +++

Manchester United benötigt nach dem katastrophalen Saisonstart dringend Verstärkung - und hat die in Real Madrids Casemiro gefunden. Wie United und Real Madrid am Freitagabend bekanntgaben, haben sich beide Klubs auf einen Transfer des Brasilianers geeinigt.

Einem Wechsel steht nur noch die Vertragsunterzeichnung sowie der Medizincheck im Weg. Die Ablösesumme soll laut "Marca" fast 70 Millionen Euro betragen. Der 30-jährige Brasilianer spielt seit der Spielzeit 2012/2013 mit Ausnahme einer Saison durchgehend bei Real Madrid.

+++ 19. August, 12:45 Uhr: Wechselt Aubameyang nun doch zu Tuchel? +++

Pierre-Emerick Aubameyang könnte schon bald zum FC Chelsea wechseln. Das berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano.

Demnach trafen sich Verantwortliche des FC Barcelona und der "Blues" am Donnerstag, um über Vertragsdetails zu sprechen. Vor allem sollen persönliche Vertragsbedingungen wie die Dauer und das Gehalt im Mittelpunkt gestanden haben. Zudem soll Chelsea bereits zuvor geplant haben, im Anschluss an das Gespräch ein erstes Angebot für den schnellen Stürmer abzugeben.

Pierre Aubameyang deal. Meeting in the next hours, scheduled since last Sunday - main focus will be on the personal terms. Lenght of contract and salary will be discussed today with Chelsea. 🚨🔵 #CFC



Right after, Chelsea will prepare their first official bid to Barcelona. pic.twitter.com/msuDbFNZuX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2022

Aubameyang wechselte erst im Januar vom FC Arsenal nach Spanien. Zuletzt berichtete die "Bild", dass der Gabuner lieber in Barcelona bleiben und sich dort dem Konkurrenzkampf mit Robert Lewandowski stellen möchte. Barca will Aubameyang dennoch abgeben, um mithilfe des Transfererlöses endlich alle Neuzugänge registrieren zu können.

Der Vertrag des 33-Jährigen in Katalonien läuft noch bis 2025. Bei den "Blues" könnte Aubameyang die Abgänge von Timo Werner und Romelu Lukaku kompensieren. Zudem trifft er in London auf einen alten Bekannten.

Denn zwischen 2015 und 2017 arbeiteten der Stürmer und Thomas Tuchel erfolgreich in Dortmund zusammen. Aubameyang erzielte in dieser Zeit in 95 Pflichtspielen 79 Tore. 2017 gewannen sie gemeinsam den DFB-Pokal mit dem BVB.

+++ 19. August, 10:35 Uhr: Bayern-Flop vor Wechsel in die Premier League +++

Alvaro Odriozola kehrte im Sommer nach einer Leihe zum AC Florenz zu Real Madrid zurück, bei Carlo Ancelotti spielt er aber auch in den Planungen für die kommende Saison keine Rolle.

Wie nun die Sporttageszeitung "AS" erfahren haben will, ist Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest an einer Verpflichtung des 26-Jährigen interessiert.

In Madrid besitzt der Rechtsverteidiger noch einen Vertrag bis 2024, eine mögliche Ablösesumme sowie Vertragsdetails gehen aus dem Bericht aus Spanien nicht hervor.

Odriozola wechselte 2018 für die geschätzte Ablösesumme von 32 Millionen Euro von Real Sociedad nach Madrid, wo er sich nie durchsetzen konnte. Auch ein Leihgeschäft zum FC Bayern München in der Rückrunde der Saison 2019/20 brachte nicht den erhofften Durchbruch. Unter dem damaligen Trainer Hansi Flick kam der Spanier nur zu fünf Pflichtspieleinsätzen, gewann aber immerhin das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League.

+++ 18. August, 9:45 Uhr: BVB könnte mit Akanji verlängern, um Zeit zu gewinnen +++

Manuel Akanji spielt unter BVB-Trainer Edin Terzic keine Rolle mehr, gehörte bislang bei keinem Pflichtspiel zum Kader der Schwarz-Gelben. Borussia Dortmund möchte den Schweizer Nationalspieler offenbar noch am liebsten in dieser Transferperiode abgeben.

Das Problem: Laut Informationen der "Bild" scheint kein potenzieller Käufer bereit, die Ablöseforderungen der Dortmunder sowie das geforderte Gehalt des Schweizers zu bezahlen. Demnach fordert Akanji von seinem neuen Arbeitgeber 10 Millionen Euro jährlich.

Akanjis Vertrag beim Bundesligisten läuft noch bis Ende Juni 2023. Heißt: Nächstes Jahr könnte er Dortmund ablösefrei verlassen. Das wollen die BVB-Bosse allem Anschein nach unbedingt verhindern.

Die Lösung: eine kurzfristige Vertragsverlängerung bis 2024 sowie eine Leihe für die kommende Saison. Borussia Dortmund könnte somit Zeit gewinnen, um im kommenden Sommer eine Ablöse für den 27-Jährigen zu erhalten.

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, soll diese Lösung Inter Mailand gelegen kommen. Der italienische Vizemeister sei demnach an einer Leihe mit anschließender Kaufoption interessiert.

+++ 18. August, 9:05 Uhr: Blitzte Manchester United bei Joao Felix ab? +++

Bei Manchester United läuft es aktuell alles andere als rund. Der Start in die neue Premier-League-Saison verlief katastrophal, nun will sich der Klub offenbar noch einmal personell verstärken.

Laut der spanischen Zeitung "AS" hatten es die Red Devils dabei offenbar auf Atletico-Stürmer Joao Felix abgesehen - und sind mit ihrer Offerte grandios gescheitert. So soll United 130 Millionen für den 22-Jährigen geboten, der La-Liga-Klub aber auf die festgelegte Ausstiegsklausel in Höhe von 350 Millionen verwiesen haben.

Übrigens: Der Offensivspieler kam 2019 für stattliche 127 Millionen von Benfica Lissabon in die spanische Hauptstadt.

+++ 18. August, 7:45 Uhr: Wechselt Julian Draxler an den Niederrhein? +++

Kehrt Julian Draxler in die Bundesliga zurück? Wie das französische Portal "Jeunes Footeux" berichtet, hat Borussia Mönchengladbach seine Fühler nach dem Nationalspieler ausgestreckt.

Demnach soll eine Leihe mit Kaufoption im Raum stehen, bei dem PSG einen Teil des Gehalts übernimmt. Borussia-Trainer Daniel Farke hatte zuletzt von anstehenden Spieler-Verpflichtungen gesprochen.

Draxler spielte in der Bundesliga bereits für den FC Schalke 04 und den VfL Wolfsburg. Bei Paris St. Germain war Draxler in der Vorsaison in 18 Ligue-1-Spielen zum Einsatz gekommen, hatte bei 13 Ein- und 5 Auswechslungen aber nie ein Spiel über 90 Minuten bestritten.

