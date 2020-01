München - Wer kommt, wer geht? In vielen europäischen Ligen endet am 31. Januar das Transferfenster des Winters. Erwartungsgemäß setzen viele Klubs nochmal alle Hebel in Bewegung, um sich noch zu verstärken. ran.de zeigt eine Übersicht der wichtigsten Wechsel am Deadline-Day 2020.

+++ 31. Januar 2020, 10:05 Uhr: Einigung zwischen Dortmund und Emre Can +++

Der Deal zwischen Emre Can und Borussia Dortmund ist offenbar durch. Wie die "Bild"vermeldet, befindet sich der 26-Jährige derzeit auf dem Weg zum Medizincheck nach Deutschland und zunächst ein halbes Jahr ausgeliehen werden. Ab Sommer soll der derzeitige Juventus-Profi dann einen Vierjahresvertrag bei den Schwarz-Gelben erhalten. Die vereinbarte Ablösesumme soll bei 25 Millionen Euro liegen, Cans Gehalt bei 8,5 Millionen Euro brutto jährlich.

+++ 31. Januar 2020, 10:00 Uhr: HSV lockt Hoffenheim-Juwel an die Elbe +++

Der Hamburger SV hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison am Deadline-Day verkündet. Der Fußball-Zweitligist stattet das Mittelfeldtalent Amadou Onana von Bundesligist TSG Hoffenheim mit einem Vertrag bis 2024 aus. Der 18 Jahre alte belgische Juniorennationalspieler ist aktuell Kapitän der U19-Mannschaft der TSG und wechselt ablösefrei. Bei den Profis kam er noch nicht zum Einsatz.

+++ 31. Januar 2020, 9:32 Uhr: Carrasco vor Rückkehr zu Atletico +++

Belgiens Nationalspieler Yannick Carrasco steht spanischen Medienberichten zufolge vor einer Rückkehr zu Atletico Madrid. Wie die "Marca" und "AS" übereinstimmend berichten, soll sich der 26-Jährige bereits zu Verhandlungen in der spanischen Hauptstadt befinden. Demnach steht eine Leihe bis Saisonende im Raum. Carrasco spielte bereits zwischen 2015 und 2018 für die Rojablancos.

+++ 31. Januar 2020, 9:25 Uhr: Holt die Hertha den nächsten Stürmer? +++

Offenbar scheint Hertha BSC Berlin nach dem Coup von Krzysztof Piatek immer noch Bedarf auf dem Transfermarkt zu sehen. Wie die "Bild" bereits am Donnerstagabend berichtete, soll der Hauptstadtklub beim Brasilianer Matheus Cunha einen Durchbruch erzielt haben.

15 Millionen Euro werden als Ablöse genannt, für die selbe Summe kam der 20-Jährige 2018 aus Frankreich zu den Sachsen. Die Berliner holten dank der Millionen von Investor Lars Windhorst in diesem Winter bereits Santiago Ascacibar vom VfB Stuttgart, Lucas Tousart von Olympique Lyon und zuletzt den Polen Krzysztof Piatek aus Mailand.

Im Gegenzug könnte Herthas Davie Selke Platz im Hertha-Kader schaffen und seinen Ex-Klub Werder Bremen verstärken. Das Team von Florian Kohfeld hätte im Angriff noch Bedarf, Selke spielte bis 2015 an der Weser.

+++ 31. Januar 2020, 8.55 Uhr: Wechsel von Emre Can gerät offenbar ins Stocken +++

Paco Alcacer wurde verkauft, der Weg für Nationalspieler Emre Can in den Signal Iduna Park wäre also frei. Doch offenbar gerät der Deal zwischen Dortmund und Can ins Stocken. Wie der "Kicker" und die "Bild" berichten, sind der BVB und die Can-Seite noch nicht zu einer Übereinkunft gekommen. Grund dafür sind wohl die Gehaltsvorstellungen.

