Am 1. Januar öffnet das Winter-Transferfenster in den europäischen Ligen wieder. Ab dann können die Klubs sich verstärken und Spieler abgegeben. Hier findet ihr die aktuellen Transfergerüchte und fixe Wechsel.

Brasilianisches Super-Talent vor Chelsea-Transfer (22.12. - 14:16 Uhr)

Wie "Globo" berichtet, steht der FC Chelsea vor der Verkündung eines brasilianischen Neuzugangs. Das Mittelfeld-Talent Andrey Santos soll demnach Vasco da Gama verlassen und für knapp 20 Millionen Euro an die Stamford Bridge wechseln.

Der 18-Jährige wurde zuletzt von einigen europäischen Top-Vereinen wie PSG, Manchester City und dem FC Barcelona umworben. Er wird zum Medizincheck in London erwartet.

FC Bayern: Pavard-Ersatz aus Lyon? (22.12. - 14:00 Uhr)

Real Madrid, FC Barcelona und Manchester United zeigen wohl Interesse an Malo Gusto. Laut "fußballtransfers.com" ist auch der FC Bayern München in den Poker um den 19-jährigen Rechtsverteidiger eingestiegen.

Benjamin Pavard spielt offenbar mit dem Gedanken die Münchner zu verlassen. Gusto wäre ein positionsgetreuer Ersatz. Die Verträge beider Spieler laufen 2024 aus.

Details zum Monster-Vertrag für Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien (22.12. - 13:42 Uhr)

Nachdem die "Marca" kürzlich vermeldete, dass der Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Al-Nassr fix ist, widersprach der Superstar nun selbst. Nach dem 6:1 gegen die Schweiz, bei dem CR7 nur Joker war, soll er in den Katakomben gesagt haben: "Es ist noch überhaupt nichts unterschrieben." Für das Engagement in der Wüste soll Cristiano laut "Marca" mit 200 Millionen Euro jährlich (bestehend aus Gehalt und Werbeeinnahmen) äußerst fürstlich entlohnt werden. Damit würde der Routinier zum am besten bezahlten Spieler der Welt aufsteigen, andere Superstars wie Kylian Mbappe oder Lionel Messi deutlich übertrumpfen.

Den Vertrag soll CR7 zweieinhalb Jahre als Spieler erfüllen und danach Botschafter der WM-Bewerbung des arabischen Landes werden, das sich gemeinsam mit Ägypten und Griechenland um die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2030 bemüht.

Drei Vereine im Poker um BVB-Star Jude Bellingham (22.12. - 13:11 Uhr)

Jude Bellingham besitzt bei Borussia Dortmund einen Vertrag bis 2025. Davon ungeachtet scheint ein Wechsel im Sommer immer realistischer. Laut "Sun" und "Bild" sind nur noch drei Vereine im Rennen um den BVB-Star. Offenbar handelt es sich dabei um Real Madrid, den FC Liverpool und Manchester City. PSG soll sich aus dem Rennen um den 19-Jährigen verabschiedet haben. Als Ablösesumme werden 115 bis 150 Millionen Euro gehandelt.

Italien-Rückkehr für Gladbach-Star? (22.12. - 12:36 Uhr)

Inter Mailand hofft laut Gazzetta dello Sport auf einen Winter-Transfer von Borussia Mönchengladbachs Marcus Thuram. Der Vertrag von Stürmer Thuram läuft im Sommer aus, bei einem Verkauf im Winter könnte Gladbach noch einen Transfererlös erzielen. Thuram, mit zehn Bundesliga-Treffern auf Rang zwei der Torjägerliste, hat ohnehin besondere Beziehungen zu Italien: Er ist in Parma geboren. Sein Vater Lilian war damals beim Klub AC Parma unter Vertrag.

Thomas Tuchel: Neuer Trainer-Job in Spanien? (22.12. - 10:20 Uhr)

Thomas Tuchel ist aktuell ohne Job. Aber dennoch sehr begehrt auf dem Trainermarkt. Sein Fokus liegt laut "Sport Bild" auf der spanischen LaLiga. So lernt Tuchel demnach bereits spanisch und bezieht nach seinem dreiwöchigen Selbstfindungstrip in Indien ein Haus auf Ibiza. Spanien wäre für den deutschen Coach bereits die vierte Station in einer der europäischen Top-5-Ligen.

Wichtigste vom Vortag (21.12.)

Sevilla/Isco: Der FC Sevilla und Isco gehen getrennte Wege. Wie der Verein bekanntgab, wurde der Vertrag mit dem 30-Jährigen einvernehmlich aufgelöst. Nur vier Monate stand der Spanier unter Vertrag und kam auf 19 Pflichtspiele und drei Torbeteiligungen. Zuletzt wurde berichtet, dass sich Isco mit dem Sportdirektor Monchi gestritten haben soll und das der entgültige Bruch gewesen sein soll.

BVB/Can: Laut des Portals "La Gazzetta Express" will Benfica Lissabon Emre Can holen. Demnach soll sich der portugiesische Klub von Ex-Leverkusen-Trainers Roger Schmidt eine sofortige Leihe mit anschließender Kauf-Option erhoffen. Auch erste Gespräche zwischen den Bossen und dem Berater des Spielers soll es bereits gegeben haben.

FC Bayern/ Kolo Muani: Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt hat mit seiner Last-Minute-Nominierung für Frankreich und der starken Leistung beim Turnier in Katar auf sich aufmerksam gemacht. Wie "Sport1" berichtet, soll es Kontakt zwischen dem Berater des 23-Jährigen und dem FC Bayern München geben. MEHR INFORMATIONEN!

Wann ist öffnet das Winter-Transferfenster?

In den europäischen Ligen öffnet das Transferfenster am 1. Januar. Ab dann können die Vereine Transfers fix machen.

Wann schließt das Winter-Transferfenster in der Bundesliga 2023?

Das Winter-Transferfenster in der Bundesliga schließt am 31. Januar 2023 um 18:00 Uhr. Bis dahin haben die Bundesliga-Klubs die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten und abzugeben.

Welche Transfers plant der FC Bayern München?

