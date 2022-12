Am 1. Januar öffnet das Winter-Transferfenster in den europäischen Ligen wieder. Ab dann können die Klubs sich verstärken und Spieler abgegeben. Hier findet ihr die aktuellen Transfergerüchte und fixe Wechsel.

FC Sevilla: Vertrag mit Isco aufgelöst (21.12. - 15:20 Uhr)

Der FC Sevilla und Isco gehen getrennte Wege. Wie der Verein bekanntgab, wurde der Vertrag mit dem 30-Jährigen einvernehmlich aufgelöst. Nur vier Monate stand der Spanier unter Vertrag und kam auf 19 Pflichtspiele und drei Torbeteiligungen. Zuletzt wurde berichtet, dass sich Isco mit dem Sportdirektor Monchi gestritten haben soll und das der entgültige Bruch gewesen sein soll.

Zinedine Zidane: Juve statt Frankreich? (21.12. - 12:33 Uhr)

Am Jahresende läuft der Vertrag von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps aus. Immer wieder wurde Zinedine Zidane als möglicher Nachfolger gehandelt, nun aber könnte alles ganz anders kommen. So schreibt "L'Equipe", dass Deschamps seinen Vertrag wohl gerne verlängern möchte - und das bis zur WM 2026. Für Zidane wäre in diesem Fall kein Platz. Dem Bericht zufolge könnte für ihn Juventus Turin eine Option sein.

BVB: Emre Can vor Abschied? (21.12. - 10:05 Uhr)

Laut des Portals "La Gazzetta Express" will Benfica Lissabon Emre Can holen. Demnach soll sich der portugiesische Klub von Ex-Leverkusen-Trainers Roger Schmidt eine sofortige Leihe mit anschließender Kauf-Option erhoffen. Auch erste Gespräche zwischen den Bossen und dem Berater des Spielers soll es bereits gegeben haben.

FC Bayern München: Kolo Muani wurde Rekordmeister offenbar angeboten (21.12. - 07:20 Uhr)

Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt hat mit seiner Last-Minute-Nominierung für Frankreich und der starken Leistung beim Turnier in Katar auf sich aufmerksam gemacht. Wie "Sport1" berichtet, soll es Kontakt zwischen dem Berater des 23-Jährigen und dem FC Bayern München geben. MEHR INFORMATIONEN!

Wann ist öffnet das Winter-Transferfenster?

In den europäischen Ligen öffnet das Transferfenster am 1. Januar. Ab dann können die Vereine Transfers fix machen.

Wann schließt das Winter-Transferfenster in der Bundesliga 2023?

Das Winter-Transferfenster in der Bundesliga schließt am 31. Januar 2023 um 18:00 Uhr. Bis dahin haben die Bundesliga-Klubs die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten und abzugeben.

Welche Transfers plant der FC Bayern München?

