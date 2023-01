Seit dem 1. Januar ist das Winter-Transferfenster in den europäischen Ligen wieder geöffnet. Seitdem können die Klubs sich verstärken und Spieler abgegeben. Hier findet ihr die aktuellen Transfergerüchte und fixe Wechsel.

Für 34 Millionen Euro: Wechselt Ex-VfB-Star Gonzalez nach England? (11.1. - 08:10 Uhr)

Der frühere Stuttgarter Nicolas Gonzalez könnte wohl vor dem Sprung in die Premier League stehen.

Laut dem italienischen Transfermarkt-Experten Gianluca Di Marzio dürfte Leicester City ein Angebot über 34 Millionen Euro für den Stürmer von Serie-A-Klub Florenz abgegeben haben. Bei den Italienern überlege man nun, ob man dem Angebot aus England zustimmen solle.

Gonzalez wechselte 2021 für kolportierte 24 Millionen Euro vom VfB nach Italien, hat in Florenz noch einen Vertrag bis 2026.

Mainz bestätigt Interesse an Südkoreas WM-Star Cho (11.1. - 07:49 Uhr)

Die Mainzer sind derzeit auf der Suche nach einem neuen Angreifer und haben mit dem Südkoreaner Gue-Sung Cho schon einen möglichen Kandidaten ausgemacht. "Der Spieler gefällt uns, deshalb haben wir angefragt", bestätigte Mainz-Sportvorstand Christian Heidel im "Kicker".

Allerdings soll Chos Klub Jeonbuk Hyundai sehr hohe Ablöseforderungen gestellt haben - mehr als die zuletzt in Großbritannien gehandelten drei Millionen Euro. Daher stellte Heidel auch klar: "Wenn sie ihn zu diesem Preis verkaufen können, spielt Mainz 05 keine Rolle."

Bei der WM in Katar spielte sich Cho mit zwei Treffern bei vier Einsätzen noch mehr ins internationale Blickfeld. Neben Mainz sollen noch zahlreiche Klubs Interesse an einer Cho-Verpflichtung haben, unter anderem Celtic Glasgow.

Wichtigstes vom Vortag (10.1.):

Ex-Wolfsburger Weghorst vor Wechsel zu Manchester United

Der Ex-Wolfsburg-Stürmer Wout Weghorst geht wohl zu Manchester United. Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano exklusiv auf "Twitter" berichtet, habe ManU eine mündliche Einigung über einen Leih-Wechsel Weghorsts für den Rest der Saison erzielt. Aktuell ist der 30-Jährige an den türkischen Top-Klub Besiktas Istanbul ausleihen. Offiziell steht der 30-Jährige zwar beim englischen Zweitligisten FC Burnely unter Vertrag, die ihn nach dem Abstieg aber an Besiktas ausgeliehen hatten. Laut Romano wollen sich die "Red Devils" die Dienste des holländischen Nationalspielers rund drei Millionen Euro Leihgebühr kosten lassen. Einzige Bedingung für den Wechsel: Besiktas möchte einen Ersatz für den treffsicheren Stürmer verpflichten, der in der laufenden Spielzeit in bislang 16 Süper-Lig-Spielen acht Tore und vier Vorlagen verbuchen konnte.

Moukoko wohl im Fokus von Newcastle

Als neuester Akteur im Poker um BVB-Talent Youssoufa Moukoko gilt laut "Evening Standard" der Premier-League-Klub Newcastle United. Demnach locken die "Magpies" den 18 Jahre jungen Stürmer mit einem Wochengehalt von satten 170.000 Euro auf die Insel. Dies würde für Moukoko ein Jahresgehalt von fast neun Millionen Euro bedeuten.

Die Verantwortlichen von Newcastle seien dem Bericht nach überzeugt, mit diesem Angebot die Konkurrenten im Werben um Moukoko ausstechen zu können. Der umworbene Moukoko hat aber wohl zahlreiche, weitere Option, wo er in Zukunft spielen kann.

Wann öffnet das Winter-Transferfenster?

In den europäischen Ligen ist das Transferfenster am 1. Januar geöffnet. Ab dann können die Vereine Transfers fix machen.

Wann schließt das Winter-Transferfenster in der Bundesliga 2023?

Das Winter-Transferfenster in der Bundesliga schließt am 31. Januar 2023 um 18:00 Uhr. Bis dahin haben die Bundesliga-Klubs die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten und abzugeben.

Welche Transfers plant der FC Bayern München?

Alle wichtigen Transfers und Gerüchte rund um den FC Bayern findet ihr hier!