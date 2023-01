Seit dem 1. Januar ist das Winter-Transferfenster in den europäischen Ligen wieder geöffnet. Seitdem können die Klubs sich verstärken und Spieler abgegeben. Hier findet ihr die aktuellen Transfergerüchte und fixe Wechsel.

BVB wohl mit "Vorfühlen" bei Knauff (10.1. - 08:43 Uhr)

Da Leihspieler Ansgar Knauff bei Eintracht Frankfurt zuletzt starke Leistungen zeigte, haben bei seinem Stammverein Borussia Dortmund wohl auch schon die Gedankenspiele rund um eine mögliche Zukunft des 21-Jährigen begonnen.

Laut "Sport 1" gab es ein "Vorfühlen" in Gesprächen mit Knauff, ob und in welcher Form sich der Offensivspieler eine sportliche Zukunft im BVB-Trikot vorstellen könne. Offen sei allerdings, was Knauff selbst zum jetzigen Zeitpunkt über seine sportliche Zukunft denkt. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch Ende der Eintracht-Leihe noch ein weiteres Jahr bis 2024.

Frankfurts Sportdirektor Markus Krösche bestätigte bereits zuletzt, selbst um Knauff kämpfen zu wollen und ihn im Idealfall dauerhaft an die Hessen binden zu können.

Wichtigstes vom Vortag (9.1.):

Bayern wollen bei Sommer wohl nicht finanziell nachlegen

Der FC Bayern will laut "Sport1" wohl im Poker um Gladbachs Torhüter Yann Sommer finanziell nicht erheblich nachlegen. Dem Bericht nach sehe der deutsche Rekordmeister die bislang gebotenen vier Millionen Euro Ablöse für den Schweizer als fairen Preis an.

Die Borussia fordert Medienberichten zufolge hingegen acht Millionen Euro für den im Sommer 2023 ablösefreien Keeper. Sommer selbst sei mit dem andauernden Poker nicht glücklich, verhalte sich aber weiterhin professionell.

Die Münchner suchen nach dem bei einem Skiunfall erlittenen Unterschenkelbruch von Manuel Neuer einen Ersatz für den deutschen Nationaltorhüter.

DFB-Stürmer Füllkrug lässt Wechsel offen

WM-Teilnehmer Niclas Füllkrug könnte sich einen Abgang von Werder Bremen unter bestimmten Voraussetzungen vorstellen, weshalb er einen Wechsel nicht ausschließt.

Füllkrug könne die Transfergerüchte zwar bislang gut ausblenden, "bis natürlich irgendwas Konkretes auf dem Tisch liegt und Werder vielleicht sagen würde: Das wäre auch für uns attraktiv. Dann müssen wir darüber reden", erklärte der Stürmer im "Kicker". Der Vertrag des 29-Jährigen beim Bundesligisten läuft noch bis 2025.

"Ausschließen kann man das nie zu einhundert Prozent. Aber ich gucke natürlich: Wo habe ich die Chance auf eine gute Rückrunde? Da ist Werder ganz vorne mit dabei. […] Deshalb gibt es von meiner Seite gar keinen Druck, ich bin total entspannt", sagte Füllkrug. Zuletzt wurde Füllkrug unter anderem mit einem möglichen Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht.

Wann öffnet das Winter-Transferfenster?

In den europäischen Ligen ist das Transferfenster am 1. Januar geöffnet. Ab dann können die Vereine Transfers fix machen.

Wann schließt das Winter-Transferfenster in der Bundesliga 2023?

Das Winter-Transferfenster in der Bundesliga schließt am 31. Januar 2023 um 18:00 Uhr. Bis dahin haben die Bundesliga-Klubs die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten und abzugeben.

