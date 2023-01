Seit dem 1. Januar ist das Winter-Transferfenster in den europäischen Ligen wieder geöffnet. Seitdem können die Klubs sich verstärken und Spieler abgegeben. Hier findet ihr die aktuellen Transfergerüchte und fixe Wechsel.

BVB holt wohl Julian Ryerson von Union Berlin (17.1., 13:15 Uhr)

Borussia Dortmund hat auf die Verletzung von Rechtsverteidiger Thomas Meunier reagiert und nach "Sky"-Informationen die Verpflichtung von Julian Ryerson perfekt gemacht.

Der flexibel einsetzbare Abwehrspieler soll fünf Millionen Euro kosten und mit sofortiger Wirkung von Union Berlin in den Ruhrpott wechseln. Beim BVB erhält er laut dem Bericht einen Vertrag bis zum Sommer 2026.

Meunier hatte sich im Trainingslager der Dortmunder einen Muskelfaserriss zugezogen und steht vorerst nicht zur Verfügung.

Nach geplatztem Mudryk-Deal: Lockt der FC Arsenal Leverkusens Moussa Diaby in die Premier League? (17.1., 12:00 Uhr)

Wie "Sky" berichtet, könnte der FC Arsenal bei der Suche nach einem neuen Flügelstürmer in der Bundesliga fündig werden. So soll Leverkusens Moussa Diaby ein Thema im Norden Londons sein, nachdem der Transfer von Mykhailo Mudryk scheiterte.

Der Franzose, der bevorzugt über den rechten Flügel agiert, hat bei der "Werkself" noch einen Vertrag bis Sommer 2025. In der laufenden Runde kommt er auf 22 Pflichtspieleinsätze für B04, in denen er acht Tore und vier Assists beisteuerte.

Folgt Keylor Navas Ex-Kollege Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien? (17.1., 11:00 Uhr)

Holt Al-Nassr nach Cristiano Ronaldo den nächsten großen Namen nach Saudi-Arabien? Wie die spanische "Marca" erfahren haben will, soll PSG-Torwart Keylor Navas ebenfalls auf der Liste des Klubs stehen.

So sei es bereits zu konkreten Verhandlungen zwischen den Vereinen gekommen sein. Für Navas wäre ein Wechsel wohl mit mehr Spielzeit verbunden, in der französischen Hauptstadt ist Gianluigi Donnarumma im Tor gesetzt. Zudem verletzte sich Al-Nassr-Keeper David Ospina unlängst am Ellenbogen und fällt mehrere Wochen aus.

Navas und Ronaldo kennen sich bereits aus gemeinsamen Zeiten bei Real Madrid, zusammen gewannen sie drei Mal die Champions League. Navas‘ Vertrag in Paris läuft noch bis Sommer 2024.

Schließt sich West-Ham-Kapitän Declan Rice dem FC Arsenal an? (17.1., 10:00 Uhr)

Wie mehrere englische Medien berichten, könnte sich der FC Arsenal bei einem Premier-League-Konkurrenten bedienen. So soll Mittelfeldspieler Declan Rice spätestens im Sommer von West Ham United zum aktuellen Tabellenführer der Premier League wechseln.

Aufgrund der starken Form sei man bei den "Gunners" optimistisch, den 24-Jährigen von einem Wechsel überzeugen zu können und bessere Karten als die Konkurrenz zu haben.

Allerdings fordern die "Hammers" laut dem Bericht um die 100 Millionen Euro Ablöse für ihren Kapitän. Beim Team von Trainer David Moyes zählt Rice zu den absoluten Leistungsträgern.

Wichtigstes vom Vortag (16.1.):

Vorzeitige Rückkehr nach Frankfurt? Hauge-Leihe zu KAA Gent vermutlich vor Abbruch (16.1. - 13:00 Uhr)

Frankfurt-Leihgabe Jens Petter Hauge könnte KAA Gent nach nur einem knappen halben Jahr schon wieder verlassen. Der 23-Jährige spielt in den Planungen von Trainer Hein Vanhaezebrouck anscheinend keine Rolle mehr und stand bei den vergangenen drei Partien nicht im Aufgebot.

"Es wird eine Lösung für ihn gefunden werden", wird der Trainer des belgischen Erstligisten von "Het Laatste Nieuws" zitiert.

Das Leihgeschäft war ursprünglich bis Sommer 2023 ausgelegt, wird nun aber höchstwahrscheinlich vorzeitig beendet. Hauges Vertrag bei der Eintracht läuft noch bis zum Ende der Saison 2025/26.

Borussia Dortmund wohl mit Interesse an Manchester-United-Talent Anthony Elanga (16.1. - 12:00 Uhr)

Wie der englische Radiosender "TalkSport" berichtet, könnte sich Borussia Dortmund bei Manchester United bedienen.

Demnach soll Flügelspieler Anthony Elanga auf der Liste des BVB stehen. Ob es sich bei einem möglichen Transfer des bis 2026 gebundenen Offensivmanns um eine Leihe oder einen Kauf handeln soll, wird nicht berichtet.

Neben dem Bundesliga-Klub sollen auch die Premier-League-Vereine AFC Bournemouth und FC Everton am 20-Jährigen interessiert sein. Laut dem Bericht würde der Schwede jedoch einen Wechsel nach Dortmund bevorzugen.

Elanga steht in der laufenden Saison bei 18 Pflichtspielen für die "Red Devils", in denen er ein Tor erzielte.

Wann öffnet das Winter-Transferfenster?

In den europäischen Ligen ist das Transferfenster am 1. Januar geöffnet. Ab dann können die Vereine Transfers fix machen.

Wann schließt das Winter-Transferfenster in der Bundesliga 2023?

Das Winter-Transferfenster in der Bundesliga schließt am 31. Januar 2023 um 18:00 Uhr. Bis dahin haben die Bundesliga-Klubs die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten und abzugeben.

Welche Transfers plant der FC Bayern München?

Alle wichtigen Transfers und Gerüchte rund um den FC Bayern findet ihr hier!