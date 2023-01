Seit dem 1. Januar ist das Winter-Transferfenster in den europäischen Ligen wieder geöffnet. Seitdem können die Klubs sich verstärken und Spieler abgegeben. Hier findet ihr die aktuellen Transfergerüchte und fixe Wechsel.

Gladbach hat wohl Flügelstürmer Osorio im Visier (20.01., 07:58 Uhr)

Bundesligist Borussia Mönchengladbach soll Interesse am chilenischen Flügelstürmer Dario Osorio haben. Dies berichtet die chilenische Ausgabe der Sportzeitung "AS".

Demnach soll die Borussia den erst 18-Jährigen bereits seit einiger Zeit intensiv beobachtet haben. Ein erstes Angebot der Gladbacher soll Osorios Klub Universidad de Chile abgelehnt haben.

Zudem könnte sich ein Transfer des Talents wohl schwierig gestalten, weil Universidad de Chile auch bei einem Verkauf Teile der Transferrechte behalten wolle, um in weiterer Folge bei Weiterverkäufen Osorios finanziell profitieren zu können.

Benfica holt Guedes zurück (20.01., 07:51 Uhr)

Der portugiesische Topklub Benfica Lissabon um den deutschen Trainer Roger Schmidt hat sich die Dienste von Goncalo Guedes gesichert.

Der Offensivspieler wird bis zum Saisonende von den Wolverhampton Wanderers ausgeliehen. Der 26-Jährige spielte bis Anfang 2017 für Benfica, wo er einst als Eigengewächs den Sprung zum Star schaffte.

Damals wechselte er zu Paris St. Germain. Über Valencia ging es für Guedes schließlich zu den "Wolves".

Dortmund mit Interesse an United-Flügelstürmer Anthony Elanga? (19.01., 10:12 Uhr)

Borussia Dortmund könnte sich im Winter noch einmal in der Offensive verstärken. Wie mehrere englische Medien und die "Ruhr Nachrichten" berichten, haben die "Schwarz-Gelben" ihre Fühler nach Anthony Elanga ausgestreckt. Der Schwede kam bei Manchester United zuletzt nicht mehr zum Zug und würde dem Vernehmen nach gerne zum BVB wechseln.

Aufgrund der finanziellen Situation in Dortmund kommt derzeit wohl nur eine Leihe des 20-Jährigen in Frage. Während die Borussia hofft, sich auch eine Kaufoption sichern zu können, soll United derzeit nicht bereit sein eine solche Klausel in einen Leihvertrag zu integrieren.

In bisher 47 Spielen für die erste Mannschaft der "Red Devils" erzielte Elanga zwar nur vier Tore und sammelte drei Assists, allerdings kam der schnelle Linksaußen zumeist nur als Einwechselspieler zum Einsatz.

Memphis Depay vom FC Barcelona vor Wechsel nach Madrid (18.01., 20:55 Uhr)

Die hohen Erwartungen konnte Memphis Depay seit seinem Wechsel zum FC Barcelona im Jahr 2021 nicht erfüllen. Nun steht der niederländische Angreifer ein halbes Jahr vor Auslaufen seines Vertrags bei den Katalanen vor dem Absprung. Laut der spanischen "Marca" steht Depays Wechsel zu Atletico Madrid unmittelbar vor dem Abschluss. Demnach hätten sich Barca und Atletico auf eine Ablösesumme von drei Millionen Euro geeinigt - Barca habe zunächst noch auf sieben Millionen Euro Ablöse bestanden.

In der laufenden Saison kam Depay, der im Herbst wochenlang wegen Oberschenkelproblemen aussetzen musste, nur auf vier Pflichtspieleinsätze für Barcelona, in denen ihm ein Tor gelang. 2021 kam er ablösefrei von Olympique Lyon zu den "Blaugrana".

Atletico baggert angeblich an Gladbachs Ramy Bensebaini (18.01., 16:45 Uhr)

Schon länger wird Ramy Bensebaini, dessen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach im Sommer ausläuft, mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Doch nun scheint sich ein weiteres Schwergewicht in den Poker um den Linksverteidiger einzuklinken: Wie die spanische "As" berichtet, soll Bensebaini bei Atletico Madrid auf dem Zettel stehen. Demnach beobachten die Madrilenen den Algerier und dessen Situation genau. Bei den "Rojiblancos" könnte Bensebaini ab dem Sommer den von Tottenham nur ausgeliehenen Sergio Reguilon auf der linken Abwehrseite ersetzen.

Kommt es also zum Wettbieten zwischen Atletico und dem BVB? Die Dortmunder führten laut Bensebainis Berater Jaspal Singh bereits Gespräche über eine Verpflichtung im Sommer. "Wir stehen momentan aber mit keinem Klub vor irgendeiner Einigung", so Singh zu "Sport1".

Ablösefreier Wechsel im Sommer? FC Barcelona buhlt wohl um Ilkay Gündogan (17.01., 20:00 Uhr)

Ilkay Gündogan, deutscher Nationalspieler und Kapitän des amtierenden englischen Meisters Manchester City, hat sich wohl in den Fokus des FC Barcelona gespielt. Laut dem "Telegraph" seien die Katalanen an einer Verpflichtung im Sommer interessiert.

Der Vertrag von Gündogan läuft nach der Saison aus, der Wechsel wäre ablösefrei. Gündogan zählt seit Jahren zu einer wichtigen Stütze im City-Mittelfeld. In der aktuellen Spielzeit stand der 32-Jährige bisher in 25 Partien auf dem Rasen.

FC Barcelona strebt wohl Tauschgeschäft mit Atletico Madrid an: Memphis Depay für Yannick Carrasco (17.1., 19:15 Uhr)

Der FC Barcelona und Atletico Madrid sitzen wohl seit einigen Tagen am Verhandlungstisch. Laut übereinstimmenden spanischen Medien soll Barcas Flügelstürmer Memphis Depay, der unter Trainer Xavi keine Rolle mehr spielt, einen Vertrag von Atletico vorgelegt bekommen und zugestimmt haben. Allerdings will Barca den 28-Jährigen wohl nicht ablösefrei ziehen lassen.

Stattdessen solle Yannick Carrasco im Gegenzug für Depay zu Barca kommen. Diesem Vorschlag schiebe aktuell Atletico einen Riegel vor, das Team von Trainer Diego Simeone würde bei einem Tauschgeschäft noch eine zusätzlich Ablöse fordern. Barca wiederum kann diese Summe nicht zahlen, da sie keine Transfererlöse in dem aktuellen Transferfenster generiert haben.

Nach geplatztem Mudryk-Deal: Lockt der FC Arsenal Leverkusens Moussa Diaby in die Premier League? (17.1., 12:00 Uhr)

Wie "Sky" berichtet, könnte der FC Arsenal bei der Suche nach einem neuen Flügelstürmer in der Bundesliga fündig werden. So soll Leverkusens Moussa Diaby ein Thema im Norden Londons sein, nachdem der Transfer von Mykhailo Mudryk scheiterte.

Der Franzose, der bevorzugt über den rechten Flügel agiert, hat bei der "Werkself" noch einen Vertrag bis Sommer 2025. In der laufenden Runde kommt er auf 22 Pflichtspieleinsätze für B04, in denen er acht Tore und vier Assists beisteuerte.

Folgt Keylor Navas Ex-Kollege Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien? (17.1., 11:00 Uhr)

Holt Al-Nassr nach Cristiano Ronaldo den nächsten großen Namen nach Saudi-Arabien? Wie die spanische "Marca" erfahren haben will, soll PSG-Torwart Keylor Navas ebenfalls auf der Liste des Klubs stehen.

So sei es bereits zu konkreten Verhandlungen zwischen den Vereinen gekommen sein. Für Navas wäre ein Wechsel wohl mit mehr Spielzeit verbunden, in der französischen Hauptstadt ist Gianluigi Donnarumma im Tor gesetzt. Zudem verletzte sich Al-Nassr-Keeper David Ospina unlängst am Ellenbogen und fällt mehrere Wochen aus.

Navas und Ronaldo kennen sich bereits aus gemeinsamen Zeiten bei Real Madrid, zusammen gewannen sie drei Mal die Champions League. Navas‘ Vertrag in Paris läuft noch bis Sommer 2024.

Schließt sich West-Ham-Kapitän Declan Rice dem FC Arsenal an? (17.1., 10:00 Uhr)

Wie mehrere englische Medien berichten, könnte sich der FC Arsenal bei einem Premier-League-Konkurrenten bedienen. So soll Mittelfeldspieler Declan Rice spätestens im Sommer von West Ham United zum aktuellen Tabellenführer der Premier League wechseln.

Aufgrund der starken Form sei man bei den "Gunners" optimistisch, den 24-Jährigen von einem Wechsel überzeugen zu können und bessere Karten als die Konkurrenz zu haben.

Allerdings fordern die "Hammers" laut dem Bericht um die 100 Millionen Euro Ablöse für ihren Kapitän. Beim Team von Trainer David Moyes zählt Rice zu den absoluten Leistungsträgern.

