Am 1. Januar öffnet das Winter-Transferfenster in den europäischen Ligen wieder. Ab dann können die Klubs sich verstärken und Spieler abgegeben. Hier findet ihr die aktuellen Transfergerüchte und fixe Wechsel.

Davie Selke wohl unmittelbar vor Wechsel zum 1. FC Köln (28.12. - 17:30 Uhr)

Mittelstürmer Davie Selke steht offenbar kurz vor einem Wechsel von Hertha BSC zum 1. FC Köln. Wie der "Kicker" berichtet, sollen sich alle Beteiligten über einen Transfer des 27-Jährigen einig sein.

Eine offizielle Bestätigung des Transfers durch die Vereine steht aber noch aus. Selke erlebte eine durchwachsene Zeit in der Hauptstadt, spielt mit Unterbrechung seit 2017 für die Berliner.

Von Januar 2020 bis Juni 2021 war der "Goalgetter" zwischenzeitlich an Werder Bremen verliehen. In der laufenden Saison erzielte er in 13 Ligaspielen ein Tor.

Mbappe angeblich unzufrieden: FC Barcelona wagt Transfer-Attacke (28.12. - 12:03 Uhr)

Nimmt ein möglicher Transfer rund um Kylian Mbappe jetzt Fahrt auf? Laut der "Mundo Deportivo" hat der FC Barcelona im kommenden Sommer ein Transferziel mit der höchsten Priorität: Kylian Mbappe. Der 24 Jahre alte PSG-Star soll unter allen Umständen zu den Katalanen wechseln.

Angeblich sei das Verhältnis zwischen Verein und Mbappe zerrüttet, so wie seine Beziehung zu Mitspieler Lionel Messi, welcher im WM-Finale mit Argentinien gegen seine Franzosen triumphierte. Da sich Paris und Messi wohl über eine Vertragsverlängerung des 35-Jährigen einig sind, evaluiert Mbappe seine Möglichkeiten. Der FC Barcelona stünde mehr als bereit.

Laut Bericht soll Mbappe eine Klausel in seinem PSG-Vertrag haben, die es ihm unter bestimmten Bedingungen erleichtert, den Klub zu verlassen. Demnach könnte eine Vertragsverlängerung von Messi eine dieser Bedingungen sein.

Fragt sich nur, wie Barcelona diesen Mega-Transfer stemmen will. Gerade das exorbitante Gehalt von Mbappe könnte Schwierigkeiten mit den Gehaltsauflagen der LaLiga bereiten. Allerdings schafften es die hochverschuldeten Katalanen im vergangenen Sommer auch Top-Stars wie Robert Lewandowski zu verpflichten und für den Ligabetrieb zu registrieren.

Arsenal buhlte um Ukraine-Star Mudryk (28.12. - 11:49 Uhr)

Mykhaylo Mudryk spielt für den Shakthar Donetsk die linke Außenbahn schwindelig und ist einer der größten Ukraine-Stars auf dem Markt. Der FC Arsenal versuchte jetzt mit einem 60 Millionen Euro-Angebot den 21-Jährigen nach London zu locken - das berichtet der "Evening Standard".

Doch Donetsk lehnte ab. Der Quelle nach, bereitet Arsenal ein zweites Angebot vor, um Mudryk ein Gunner werden zu lassen. Sein Marktwert liegt bei 40 Millionen Euro.

Chelsea mit Monster-Angebot für Benfica-Star Enzo Fernandez (28.12. - 10:45 Uhr)

Bei der WM in Katar wurde Enzo Fernandez zum besten Talent des Turniers ausgezeichnet. Der 21-Jährige, der erst im Sommer für zwölf Millionen Euro von River Plate zu Benfica Lissabon wechselte, hatte maßgeblichen Anteil am argentinischen WM-Triumph.

Fernandez soll laut der portugiesischen Sportzeitung "Record" eine 120-Mio-Ausstiegsklausel in seinem bis 2027 laufenden Vertrag besitzen. Angeblich offerierte der FC Chelsea sogar ein Angebot über 130 Millionen Euro, um die Konkurrenz auszustechen. (Quelle: Record, Correio de Manha)

Wird Gladbach-Star Kone der neue Rekordabgang? (28.12. - 09:46 Uhr)

Christopher Vivell ist seit Kurzem neuer Technischer Direktor beim FC Chelsea. Der 36-Jährige war zuvor bei RB Leipzig beschäftigt, zählt als "Haaland-Entdecker" und hat bereits das erste Transferziel für den neuen Verein im Fokus. Zumindest berichtet das Simon Phillips vom äußerst beliebten englischen Podcast: "Si & Dan Talk Chelsea".

Demnach möchten die "Blues" in dieser Transferperiode noch zwei neue Mittelfeldspieler verpflichten. Einer davon sei wohl der 21-jährige Gladbach-Star Kone, welcher noch einen Vertrag bis 2025 besitzt. Angeblich würde ihn die Borussia nur für eine mindestens vereinsinterne Rekordsumme ziehen lassen, die aktuell bei 45 Millionen Euro liegt. Damals wechselte Granit Xhaka vom Niederrhein zum FC Arsenal.

Wichtigstes vom Vortag (27.12):

- Adrien Rabiot bei Tottenham Hotspur im Gespräch. Das berichtet die englische "Times". Demnach wolle Tottenham Hotspur den WM-Finalisten fest verpflichten. Aktuell steht Rabiot noch bei Juventus Turin unter Vertrag, die Ablösesumme soll knapp 15 Millionen Euro betragen.

- Illan Meslier als Neuer-Ersatz beim FC Bayern München ein Thema: Laut englischen sowie französischen Medienberichten soll Illan Meslier von Leeds United auf der Liste von Hasan Salihamidzic stehen. Allerdings besitzt der 22-Jährige noch bis 2026 einen Vertrag in Leeds, zudem sollen auch Manchester United und der FC Chelsea interessiert sein.

Wann ist öffnet das Winter-Transferfenster?

In den europäischen Ligen öffnet das Transferfenster am 1. Januar. Ab dann können die Vereine Transfers fix machen.

Wann schließt das Winter-Transferfenster in der Bundesliga 2023?

Das Winter-Transferfenster in der Bundesliga schließt am 31. Januar 2023 um 18:00 Uhr. Bis dahin haben die Bundesliga-Klubs die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten und abzugeben.

