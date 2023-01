Seit dem 1. Januar ist das Winter-Transferfenster in den europäischen Ligen wieder geöffnet. Seitdem können die Klubs sich verstärken und Spieler abgegeben. Hier findet ihr die aktuellen Transfergerüchte und fixe Wechsel.

Sommer-Ablöse: Kommt Gladbach den Bayern entgegen? (11.1. - 15:55)

Borussia Mönchengladbach könnte im Poker um Yann Sommer laut "Bild" von der angeblichen Ablöseforderung von acht bis zehn Millionen wohl abrücken und den interessierten Bayern somit entgegenkommen.

Demnach sei denkbar, dass die Borussia sich mit sechs Millionen Euro Ablöse für den Keeper begnügen könnte. Voraussetzung dafür sei, dass man mit dieser Summe aber auch selbst einen Nachfolger für den 34-jährigen Schweizer findet.

Im Gespräch sind dafür die beiden Sommer-Landsmänner Jonas Omlin (Montpellier) und Yvon Mvogo (Lorient).

Von Sandhausen: Trybull wechselt nach England (11.1. - 15:26)

Der SV Sandhausen gibt Tom Trybull ab. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler, der in der laufenden Saison zwölf Mal in der 2. Bundesliga zum Einsatz kam, wechselt nach England zum FC Blackpool.

Beim englischen Zweitligisten unterschrieb Trybull einen Vertrag bis 2024 mit Option auf eine weitere Saison.

📝 Blackpool sign midfielder Tom Trybull on a permanent transfer from @SV_Sandhausen https://t.co/DqU6tfh1HL pic.twitter.com/mTRUZIVUTH — Blackpool FC (@BlackpoolFC) January 11, 2023

Ex-Bayern-Talent Batista-Meier wechselt nach Verl (11.1. - 15:03)

Das frühere Bayern-Juwel Oliver Batista-Meier wechselt innerhalb der 3. Liga.

Er unterschrieb für anderthalb Jahre beim SC Verl, wird bis 2024 von Dynamo Dresden an den Drittliga-Rivalen ausgeliehen.

Der 21-Jährige ehemalige Junioren-Nationalspieler, Oliver Batista-Meier, verstärkt die Sportclub Offensive. Der deutsch- brasilianer wird für 1,5 Jahre von @DynamoDresden ausgeliehen und erhält die Nr. 17.



Willkommen beim Sportclub, Oli.#scverl #3liga #zeigtsuns #fu3ball pic.twitter.com/KwckPn97DY — Sportclub Verl (@SCVerl) January 11, 2023

Hertha schiebt Dardai-Wechsel einen Riegel vor (11.1. - 14:43)

Abwehrtalent Marton Dardai wird laut "Berliner Zeitung" auch im Frühjahr 2023 bei Hertha BSC spielen. Demnach erhält der Sohn von Ex-Trainer Pal Dardai keine Freigabe der Berliner, weil es in der Abwehr zu wenige Alternativen gibt, wie es im Bericht heißt.

Eigentlich wollte Zweitligist HSV den 20-Jährigen wohl für das Frühjahr ausleihen, doch daraus wird nun nichts. In der laufenden Saison kam Dardai bislang nur zu sieben Kurzeinsätzen.

Max Kruse zieht wohl Feyenoord-Interesse auf sich (11.1. - 14:01)

Der aktuell vereinslose Ex-Wolfsburger Max Kruse soll laut "Bild" diversen Anfragen vorliegen haben.

Unter anderem soll der niederländische Topklub Feyenoord Rotterdam den Offensivspieler auf dem Zettel haben, ebenso diverse Klubs aus der Türkei, wo er einst schon für Fenerbahce Istanbul kickte.

Kruse selbst soll aber wohl mit einem Wechsel in die nordamerikanische MLS liebäugeln.

Chelsea gibt Transfer von Joao Felix bekannt (11.1. - 13:05)

Der FC Chelsea hat die Verpflichtung von Joao Felix bekanntgegeben.

Der Portugiese wechselt auf Leihbasis von Atletico Madrid zu den Londonern.

Laut Medienberichten soll sich die Leihgebühr auf elf Millionen Euro belaufen.

1860 München schnappt sich Holzhauser (11.1 - 11:49 Uhr)

Drittligist 1860 München verstärkt sich für das Frühjahr 2023 mit dem Österreicher Raphael Holzhauser.

Der 29-Jährige wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende von Oud-Heverlee Leuven aus Belgien nach München.

"Als ich vom Interesse von 1860 München erfahren habe, war mir sofort klar, dass für einen Wechsel nur die 'Löwen' infrage kommen", wird Holzhauser in der Pressemitteilung der Münchner zitiert.

Für 34 Millionen Euro: Wechselt Ex-VfB-Star Gonzalez nach England? (11.1. - 08:10 Uhr)

Der frühere Stuttgarter Nicolas Gonzalez könnte wohl vor dem Sprung in die Premier League stehen.

Laut dem italienischen Transfermarkt-Experten Gianluca Di Marzio dürfte Leicester City ein Angebot über 34 Millionen Euro für den Stürmer von Serie-A-Klub Florenz abgegeben haben. Bei den Italienern überlege man nun, ob man dem Angebot aus England zustimmen solle.

Gonzalez wechselte 2021 für kolportierte 24 Millionen Euro vom VfB nach Italien, hat in Florenz noch einen Vertrag bis 2026.

Mainz bestätigt Anfrage an Südkoreas WM-Star Cho (11.1. - 07:49 Uhr)

Die Mainzer sind derzeit auf der Suche nach einem neuen Angreifer und haben mit dem Südkoreaner Gue-Sung Cho schon einen möglichen Kandidaten ausgemacht. "Der Spieler gefällt uns, deshalb haben wir angefragt", bestätigte Mainz-Sportvorstand Christian Heidel im "Kicker".

Allerdings soll Chos Klub Jeonbuk Hyundai sehr hohe Ablöseforderungen gestellt haben - mehr als die zuletzt in Großbritannien gehandelten drei Millionen Euro. Daher stellte Heidel auch klar: "Wenn sie ihn zu diesem Preis verkaufen können, spielt Mainz 05 keine Rolle."

Bei der WM in Katar spielte sich Cho mit zwei Treffern bei vier Einsätzen noch mehr ins internationale Blickfeld. Neben Mainz sollen noch zahlreiche Klubs Interesse an einer Cho-Verpflichtung haben, unter anderem Celtic Glasgow.

Wichtigstes vom Vortag (10.1.):

Ex-Wolfsburger Weghorst vor Wechsel zu Manchester United

Der Ex-Wolfsburg-Stürmer Wout Weghorst geht wohl zu Manchester United. Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano exklusiv auf "Twitter" berichtet, habe ManU eine mündliche Einigung über einen Leih-Wechsel Weghorsts für den Rest der Saison erzielt. Aktuell ist der 30-Jährige an den türkischen Top-Klub Besiktas Istanbul ausleihen. Offiziell steht der 30-Jährige zwar beim englischen Zweitligisten FC Burnely unter Vertrag, die ihn nach dem Abstieg aber an Besiktas ausgeliehen hatten. Laut Romano wollen sich die "Red Devils" die Dienste des holländischen Nationalspielers rund drei Millionen Euro Leihgebühr kosten lassen. Einzige Bedingung für den Wechsel: Besiktas möchte einen Ersatz für den treffsicheren Stürmer verpflichten, der in der laufenden Spielzeit in bislang 16 Süper-Lig-Spielen acht Tore und vier Vorlagen verbuchen konnte.

Moukoko wohl im Fokus von Newcastle

Als neuester Akteur im Poker um BVB-Talent Youssoufa Moukoko gilt laut "Evening Standard" der Premier-League-Klub Newcastle United. Demnach locken die "Magpies" den 18 Jahre jungen Stürmer mit einem Wochengehalt von satten 170.000 Euro auf die Insel. Dies würde für Moukoko ein Jahresgehalt von fast neun Millionen Euro bedeuten.

Die Verantwortlichen von Newcastle seien dem Bericht nach überzeugt, mit diesem Angebot die Konkurrenten im Werben um Moukoko ausstechen zu können. Der umworbene Moukoko hat aber wohl zahlreiche, weitere Option, wo er in Zukunft spielen kann.

Wann öffnet das Winter-Transferfenster?

In den europäischen Ligen ist das Transferfenster am 1. Januar geöffnet. Ab dann können die Vereine Transfers fix machen.

Wann schließt das Winter-Transferfenster in der Bundesliga 2023?

Das Winter-Transferfenster in der Bundesliga schließt am 31. Januar 2023 um 18:00 Uhr. Bis dahin haben die Bundesliga-Klubs die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten und abzugeben.

Welche Transfers plant der FC Bayern München?

Alle wichtigen Transfers und Gerüchte rund um den FC Bayern findet ihr hier!