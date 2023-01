Seit dem 1. Januar ist das Winter-Transferfenster in den europäischen Ligen wieder geöffnet. Seitdem können die Klubs sich verstärken und Spieler abgegeben. Hier findet ihr die aktuellen Transfergerüchte und fixe Wechsel.

TSG Hoffenheim leiht Dänemark-Stürmer Dolberg von Nizza aus (2.1. - 19:00 Uhr)

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim leiht Stürmer Kasper Dolberg vom französischen Erstligisten OGC Nizza aus. Wie der Verein am Montag mitteilte, unterschrieb der 25 Jahre alte dänische Nationalspieler bis zum Ende der laufenden Saison im Kraichgau.

Dolberg, der bei der WM in Katar in allen drei Partien für Dänemark auf dem Platz gestanden hatte, war zuletzt auf Leihbasis in der spanischen La Liga für den FC Sevilla aktiv. Die Hoffenheimer freuen sich auf einen Mittelstürmer mit "intelligenter Spielweise", der dem eigenen Spiel eine Komponente verleihen könne, "die wir in dieser Form noch nicht in unserem Kader haben".

Beim FC Sevilla gelangen dem Angreifer in der aktuellen Saison in jeweils vier Spielen in Champions League und Liga ein Assist, aber kein Treffer.

Selke-Wechsel fix (2.1. - 15:10 Uhr)

Davie Selke hat einen Vertrag beim 1. FC Köln unterschrieben und wird Hertha BSC nach fünfeinhalb Jahren verlassen. In Köln unterzeichnete der Angreifer bis 2024.

Selke vor Wechsel nach Köln (2.1. - 11:00 Uhr)

Der Wechsel von Davie Selke zum 1. FC Köln ist offenbar kurz vor dem Abschluss. Wie "Sky" berichtet, soll der Angreifer bereits beim Medizincheck sein. Für seinen Wechsel von der Hertha nach Köln verzichtet Selke offenbar auf 50 Prozent seines Gehalts. In Köln soll er einen Vertrag bis 2024 unterschreiben.

Schlotterbeck wird nach Bochum ausgeliehen (2.1. - 10:33 Uhr)

Keven Schlotterbeck schließt sich dem VfL Bochum an. Der Innenverteidiger kommt auf Leihbasis vom SC Freiburg nach Bochum. Ob eine Kaufoption im Vertrag inkludiert ist, ist nicht bekannt. In Freiburg absolvierte der Bruder von Nico Schlotterbeck lediglich 12 Minuten.

Wichtigstes vom Vortag (1.1.):

Wird es heiß zwischen United und Joao Felix?

Wie geht es für Joao Felix weiter. Das portugiesische Supertalent stagniert derzeit bei Atletico Madrid, zwischenzeitlich hatte der 23-Jährige sogar seinen Stammplatz verloren. Ein neuer Verein könnte dem Offensivstar zu alter Stärke verhelfen.

Gerüchte um einen Wechsel zu Manchester United halten sich schon lange, laut Transfer-Experte Fabrizio Romano sollen aber auch Chelsea und Arsenal Interesse an Felix haben. Demnach wären die Klubs aus London aber vorerst nur an einer Leihe interessiert, was bei Atletico nicht auf Begeisterung stößt. Ein Vorteil für United?

Felix hat in Madrid noch einen Vertrag bis 2026.

Neuer Klub für Uruguay-Legende Suarez

Neuer Klub für Luis Suarez. Der 35-Jährige steht ab sofort bei Gremio Porto Alegre unter Vertrag. So gab der brasilianische Aufsteiger in einer Mitteilung bekannt, dass der Stürmer einen Vertrag bis 2024 unterzeichnet hat. Der Erstligist bezeichnete seinen Neuzugang dabei als einen "der größten Stürmer im Weltfußball".

Suarez, der ablösefrei zu seinem neuen Verein kommt, war erst im Sommer von Atletico Madrid zurück zu seinem Jugendverein Club Nacional gewechselt.

Weltmeister für 130 Millionen nach London?

Er war einer der Stars bei der Fußball-WM in Katar: Enzo Fernandez. Der argentinische Youngster tat alles dafür, um seinem Kapitän Lionel Messi den Rücken freizuhalten - nun ist das Interesse an dem 21-Jährigen groß.

Bei seinem Klub Benfica Lissabon sollen unzählige Angebote für den Sechser eingegangen sein, Fernandez selbst soll sich aber bereits für den FC Chelsea entschieden haben. Laut einem Bericht von "Relovo" sollen die Blues offenbar bereit sein, 130 Millionen Euro an Ablöse für den Argentinier auf den Tisch zu legen.

Noch im Sommer hatte Benfica für den Shootingstar zwölf Millionen an River Plate überwiesen.

Wann öffnet das Winter-Transferfenster?

In den europäischen Ligen ist das Transferfenster am 1. Januar geöffnet. Ab dann können die Vereine Transfers fix machen.

Wann schließt das Winter-Transferfenster in der Bundesliga 2023?

Das Winter-Transferfenster in der Bundesliga schließt am 31. Januar 2023 um 18:00 Uhr. Bis dahin haben die Bundesliga-Klubs die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten und abzugeben.

