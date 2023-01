Seit dem 1. Januar ist das Winter-Transferfenster in den europäischen Ligen wieder geöffnet. Seitdem können die Klubs sich verstärken und Spieler abgegeben. Hier findet ihr die aktuellen Transfergerüchte und fixe Wechsel.

DFB-Stürmer Füllkrug lässt Wechsel offen (9.1. - 10:43 Uhr)

WM-Teilnehmer Niclas Füllkrug könnte sich einen Abgang von Werder Bremen unter bestimmten Voraussetzungen vorstellen, weshalb er einen Wechsel nicht ausschließt.

Füllkrug könne die Transfergerüchte zwar bislang gut ausblenden, "bis natürlich irgendwas Konkretes auf dem Tisch liegt und Werder vielleicht sagen würde: Das wäre auch für uns attraktiv. Dann müssen wir darüber reden", erklärte der Stürmer im "Kicker". Der Vertrag des 29-Jährigen beim Bundesligisten läuft noch bis 2025.

"Ausschließen kann man das nie zu einhundert Prozent. Aber ich gucke natürlich: Wo habe ich die Chance auf eine gute Rückrunde? Da ist Werder ganz vorne mit dabei. […] Deshalb gibt es von meiner Seite gar keinen Druck, ich bin total entspannt", sagte Füllkrug. Zuletzt wurde Füllkrug unter anderem mit einem möglichen Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht.

Ex-Werder-Flop behauptet: Mourinho könnte neuer Brasilien-Coach werden (9.1. - 10:11 Uhr)

Der frühere Werder-Flop Carlos Alberto streute im Podcast "Mundo GV" das Gerücht, Jose Mourinho könne neuer Nationaltrainer Brasiliens werden.

"Vielleicht wird Mourinho neuer Trainer der Selecao", sagte der ehemalige Bundesliga-Profi, "er hat mir sogar angeboten, sein Assistent zu werden". Hier mehr

Wechselt Nationalkeeper Pickford zu den Spurs? (9.1. - 09:18 Uhr)

Tottenham Hotspur soll wohl auf der Suche nach einen Nachfolger für den langjährigen Stammkeeper Hugo Lloris sein. Laut "Mirror" dürften die Londoner dafür auch schon einen heißen Kandidaten ausgemacht haben: Jordan Pickford.

Demnach könnte der englische Nationalkeeper vom FC Everton zu Tottenham Hotspur wechseln. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft nur noch bis 2024, sollte es bis zum Saisonende zu keiner Vertragsverlängerung zu verbesserten Konditionen kommen, könne Pickford für einen möglichen Wechsel zu den Spurs offen sein, wie es im Bericht heißt.

Lloris, der bei den Spurs seit zehn Jahren zwischen den Pfosten steht, geriet zuletzt wegen vermehrter Fehler in die Kritik. Der Vertrag des 36-Jährigen läuft noch bis Ende Juni 2024.

Wichtigstes vom Vortag (7.1.):

Ex-Bayern-Star Philippe Coutinho zurück in die Heimat?

Das nächste Kapitel einer ungekrönten Karriere? Laut Informationen der "Daily Mail" soll Philippe Coutinho offenbar mit einer Leihe zum brasilianischen Klub Corinthians in Verbindung gebracht werden. Demnach stelle der Verein aus seinem Heimatland intensive Bemühungen an, den 30-Jährigen zu verpflichten.

Vereinspräsident Duilio Monteiro Alves weiß die Chancen auf einen Deal gegenüber der spanischen Zeitung "Sport" allerdings richtig einzuschätzen: "Wir wollen den Spieler ausleihen, aber solange das Transfer-Fenster in Europa offen ist, ist alles sehr schwierig. Es ist noch eine sehr verfrühte Option, aber wir müssen es versuchen."

Der brasilianische Offensivspieler, der einst als Wunderkind galt, jedoch bei großen Vereinen wie dem FC Barcelona oder dem FC Bayern nie wirklich überzeugen konnte, spielt auch im System von Unai Emery bei Aston Villa derzeit keine große Rolle.

In der aktuellen Saison ist Coutinho bei 15 Einsätzen noch ohne Scorerpunkt. Zusätzlich musste er aufgrund einer Oberschenkelverletzung die Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme begraben. Eine Leihe in sein Heimatland könnte ihm immerhin einen Neuanfang ermöglichen, in der Hoffnung, dass er künftig wieder befreiter aufspielen kann.

Wann öffnet das Winter-Transferfenster?

In den europäischen Ligen ist das Transferfenster am 1. Januar geöffnet. Ab dann können die Vereine Transfers fix machen.

Wann schließt das Winter-Transferfenster in der Bundesliga 2023?

Das Winter-Transferfenster in der Bundesliga schließt am 31. Januar 2023 um 18:00 Uhr. Bis dahin haben die Bundesliga-Klubs die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten und abzugeben.

Welche Transfers plant der FC Bayern München?

