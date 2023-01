Seit dem 1. Januar ist das Winter-Transferfenster in den europäischen Ligen wieder geöffnet. Seitdem können die Klubs sich verstärken und Spieler abgegeben. Hier findet ihr die aktuellen Transfergerüchte und fixe Wechsel.

Eintracht Frankfurt verleiht Abwehrmann Onguene nach Salzburg (5.1. – 13:00 Uhr)

Eintracht Frankfurt hat Abwehrspieler Jerome Onguene für mehr Spielpraxis verliehen. Bis zum Ende der laufenden Saison ist der 25-Jährige nun wieder für seinen Ex-Verein RB Salzburg aktiv.

Erst vor Beginn der laufenden Spielzeit war Onguene ablösefrei aus der Mozartstadt nach Frankfurt gewechselt, konnte sich allerdings aufgrund zahlreicher Verletzungen im Team von Oliver Glasner noch nicht durchsetzen. Bislang blieb er noch ohne Einsatz und stand fünf Mal im Spieltagskader. Sein Vertrag bei der Eintracht läuft noch bis 2027.

Kramer bleibt Gladbach treu (3.1. - 15:40 Uhr)

Borussia Mönchengladbach hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Christoph Kramer bis 2025 verlängert. Der Weltmeister von 2014 spielt bereits seit 2013 abgesehen von einer einjährigen Unterbrechung für die Fohlenelf.

"Christoph hat in dieser Saison bewiesen, wie wertvoll er nach wie vor für unsere Mannschaft ist", sagte Sportdirektor Roland Virkus über den 31-Jährigen. Kramer betonte, dass er "am liebsten bis zum Ende meiner Karriere" bei der Borussia bleiben würde.

Draxler in Lissabon wohl ohne Zukunft (3.1. - 10:05 Uhr)

Im Sommer wechselte Julian Draxler auf Leihbasis von Paris Saint-Germain zu Benfica Lissabon, um seine sportliche Situation zu verbessern - mit mäßigem Erfolg. Wie "O Jogo" berichtet, will der portugiesische Klub den Offensivspieler im Sommer nicht festverpflichten. In Portugal kam er bisher nur einmal über 90 Minuten zum Einsatz, ist ansonsten nur Joker von Trainer Roger Schmidt.

In Paris hat Draxler zwar noch einen Vertrag bis 2024, eine Perspektive hat er dort aber eher nicht.

Bericht: Sommer bittet um Freigabe (3.1. - 09:37)

Der Wechsel von Yann Sommer zum FC Bayern München könnte wieder Fahrt aufnehmen. Laut der "Süddeutschen Zeitung" soll der Keeper bei Borussia Mönchengladbach seinen Wechselwunsch hinterlegt haben. Der Vertrag des Schweizers läuft im Sommer aus, weshalb man in Gladbach wohl nicht abgeneigt ist, den 34-Jährigen ziehen zu lassen - unter den entsprechenden Bedingungen. Angeblich will Gladbach mindestens fünf Millionen Euro.

Der FC Bayern sucht nach einem Ersatz für Manuel Neuer, der bis zum Ende der Saison ausfällt. Hier geht es zu den möglichen Torhüter-Kandidaten für den FC Bayern.

Kolo Muani: Bayern und ManUnited bekunden offenbar Interesse

Gleich zwei Interessenten soll es laut der "L'Equipe" für Frankfurts Randal Kolo Muani geben. Manchester United soll ein 60 Millionen-Euro-Angebot vorbereiten, um den Angreifer nach England zu locken. Er soll die Nachfolge von Cristiano Ronaldo antreten. Dem Bericht nach, ist der Franzose geschmeichelt von dem Angebot, würde aber lieber in der Bundesliga bleiben - das ruft den FC Bayern auf den Plan. Noch soll es kein Angebot geben, aber das Interesse an Kolo Muani soll bereits in seinem Umfeld hinterlegt worden sein. Der 24-Jährige wechselte im Sommer an den Main und konnte gleich überzeugen: in 14 Spielen erzielte er fünf Tore und zehn Assists.

Wichtigstes vom Vortag (2.1.):

Selke-Wechsel fix

Davie Selke hat einen Vertrag beim 1. FC Köln unterschrieben und wird Hertha BSC nach fünfeinhalb Jahren verlassen. In Köln unterzeichnete der Angreifer bis 2024.

Schlotterbeck wird nach Bochum ausgeliehen

Keven Schlotterbeck schließt sich dem VfL Bochum an. Der Innenverteidiger kommt auf Leihbasis vom SC Freiburg nach Bochum. Ob eine Kaufoption im Vertrag inkludiert ist, ist nicht bekannt. In Freiburg absolvierte der Bruder von Nico Schlotterbeck lediglich 12 Minuten.

Wann öffnet das Winter-Transferfenster?

In den europäischen Ligen ist das Transferfenster am 1. Januar geöffnet. Ab dann können die Vereine Transfers fix machen.

Wann schließt das Winter-Transferfenster in der Bundesliga 2023?

Das Winter-Transferfenster in der Bundesliga schließt am 31. Januar 2023 um 18:00 Uhr. Bis dahin haben die Bundesliga-Klubs die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten und abzugeben.

Welche Transfers plant der FC Bayern München?

Alle wichtigen Transfers und Gerüchte rund um den FC Bayern findet ihr hier!