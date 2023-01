Seit dem 1. Januar ist das Winter-Transferfenster in den europäischen Ligen wieder geöffnet. Seitdem können die Klubs sich verstärken und Spieler abgegeben. Hier findet ihr die aktuellen Transfergerüchte und fixe Wechsel.

Ex-Bayern-Star zurück in die Heimat? (8.1. - 15:40 Uhr)

Das nächste Kapitel einer ungekrönten Karriere? Laut Informationen der "Daily Mail" soll Philippe Coutinho offenbar mit einer Leihe zum brasilianischen Klub Corinthians in Verbindung gebracht werden. Demnach stelle der Verein aus seinem Heimatland intensive Bemühungen an, den 30-Jährigen zu verpflichten.

Vereinspräsident Duilio Monteiro Alves weiß die Chancen auf einen Deal gegenüber der spanischen Zeitung "Sport" allerdings richtig einzuschätzen: "Wir wollen den Spieler ausleihen, aber solange das Transfer-Fenster in Europa offen ist, ist alles sehr schwierig. Es ist noch eine sehr verfrühte Option, aber wir müssen es versuchen."

Der brasilianische Offensivspieler, der einst als Wunderkind galt, jedoch bei großen Vereinen wie dem FC Barcelona oder dem FC Bayern nie wirklich überzeugen konnte, spielt auch im System von Unai Emery bei Aston Villa derzeit keine große Rolle.

In der aktuellen Saison ist Coutinho bei 15 Einsätzen noch ohne Scorerpunkt. Zusätzlich musste er aufgrund einer Oberschenkelverletzung die Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme begraben. Eine Leihe in sein Heimatland könnte ihm immerhin einen Neuanfang ermöglichen, in der Hoffnung, dass er künftig wieder befreiter aufspielen kann.

Europa-League-Held strebt wohl Wechsel an (8.1. - 12:25 Uhr)

Rafael Borre möchte angeblich Eintracht Frankfurt unbedingt verlassen. Wie "Sport1" berichtet, sei der Europa-League-Finaltorschütze der Hessen vor allem aufgrund mangelnder Einsatzzeiten unzufrieden. Nun schaltet sich sein Berater ein und macht öffentlich Druck auf einen Transfer des Kolumbianers.

Wie Martin Araoz bei "TyC Sports" klarstellt, fühle sich der 27-Jährige bei der Eintracht nicht mehr wohl und werde dort auch nicht respektiert. Außerdem lässt er durchsickern: "River Plate hat den Versuch unternommen, ihn auf Leihbasis zu holen, und wir verhandeln gerade."

Laut ihm sei der Deal schon nahezu in trockenen Tüchern:"Borré freut sich auf die Rückkehr zu River." Doch "Sport1" zufolge könne ein Wechsel dieser Art nicht erfolgen. Der amtierende Europa-League-Sieger akzeptiere keine Leihe, sondern lediglich einen Kauf und habe das dem argentinischen Klub bereits mitgeteilt.

Borres Vertrag läuft allerdings noch bis 2025, weshalb eine entsprechend hohe Ablösesumme fällig wäre. Diese beläuft sich derzeit in etwa auf zwölf Millionen Euro.

Nächster Leipzig-Star vor dem Absprung? (8.1. - 11:00 Uhr)

Nach Christopher Nkunku gerät mit Dani Olmo offenbar der nächste Leipziger ins Visier des FC Chelsea. Weitere Informationen zum Gerücht gibt's hier.

Weghorst zu Premier-League-Topklub? (8.1. - 10:40 Uhr)

Mehreren Medienberichten zufolge ist Manchester United wohl an einer Leihe von Ex-Wolfsburg-Stürmer Wout Weghorst bis zum Saisonende interessiert. Weitere Informationen zum Gerücht gibt's hier.

Wichtigstes vom Vortag (7.1.):

CR7-Klub an Marco Reus interessiert

Wie die "Daily Mail" berichtet, soll Al-Nassr ein Auge auf BVB-Kapitän Marco Reus geworfen haben. Demnach will der neue Arbeitgeber von Superstar Cristiano Ronaldo weitere große Namen aus Europa nach Saudi-Arabien locken.

Reus' Vertrag in Dortmund läuft zum Ende der Saison aus, er wäre somit ablösefrei zu haben.

Wann öffnet das Winter-Transferfenster?

In den europäischen Ligen ist das Transferfenster am 1. Januar geöffnet. Ab dann können die Vereine Transfers fix machen.

Wann schließt das Winter-Transferfenster in der Bundesliga 2023?

Das Winter-Transferfenster in der Bundesliga schließt am 31. Januar 2023 um 18:00 Uhr. Bis dahin haben die Bundesliga-Klubs die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten und abzugeben.

Welche Transfers plant der FC Bayern München?

Alle wichtigen Transfers und Gerüchte rund um den FC Bayern findet ihr hier!