Am 1. Januar öffnet das Winter-Transferfenster in den europäischen Ligen wieder. Ab dann können die Klubs sich verstärken und Spieler abgegeben. Hier findet ihr die aktuellen Transfergerüchte und fixe Wechsel.

VfL Wolfsburg wegen Guilavogui stinksauer auf VfB Stuttgart (30.12. - 10:20 Uhr)

Der VfB Stuttgart benötigt für den Kampf um den Klassenerhalt kurzfristig Verstärkung im zentralen Mittelfeld. Wolfsburgs Josuha Guilavogui ist Medienberichten zufolge der Wunschkandidat. Weil der Vertrag des 32-Jährigen beim VfL zum Saisonende ausläuft und auch keine Verlängerung geplant ist, sind die Wölfe grundsätzlich gesprächsbereit.

Doch jetzt platzte VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke der Kragen. Die Art und Weise, wie Stuttgart um Guilavogiu buhle, widerstrebt dem 58-Jährigen. Statt direkt auf Wolfsburg zuzugehen, streut der VfB offenbar gezielt Informationen, um den Preis zu drücken. So kursierte zuletzt das Gerücht, Stuttgart wolle keine Ablöse für den Mittelfeldspieler zahlen.

"Dieses Gequatsche über einen Spieler von uns und ihn mit einem Preisschild ins Schaufenster zu stellen, gehört sich nicht", so Schmadtke in der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung". "Wenn der VfB Stuttgart an einem Spieler des VfL interessiert ist, dann soll er mit uns reden. Alles andere ist unredlich. Dieses Gehampel geht mir ziemlich auf den Zeiger. Das haben wir auch beim VfB hinterlegt."

Eine Lösung ist bis dato nicht in Sicht.

Bayern und Dortmund buhlen um Offensiv-Juwel (30.12. - 10 Uhr)

Der FC Bayern und Borussia Dortmund buhlen "Tuttomercatoweb" zufolge um das irische Offensiv-Juwel Rocco Vata. Der 17-Jährige kommt bei Celtic Glasgow bis dato meist für die zweite Mannschaft zum Einsatz, feierte kürzlich aber sein Profidebüt in der Premiership. Scouts der Bayern, des BVB und von Atletico Madrid sollen seine Premiere beobachtet haben.

Auch AC Mailand, Juventus Turin und der AS Rom sollen Interesse haben. Der Vertrag des Teenagers, der in der Youth League für Furore sorgt, läuft noch bis 2024. Vata ist in der Offensive flexibel einsetzbar, überzeugte in dieser Saison als Torschütze sowie als Vorbereiter.

Arsenal will Joao Felix als Ersatz für den verletzten Gabriel Jesus (30.12. - 9:50 Uhr)

Die Knieverletzung von Gabriel Jesus ist ein schwerer Schlag für Arsenal London im Kampf um die Meisterschaft. Weil der Brasilianer voraussichtlich erst im März zurückkehren wird, plant "Gunners"-Coach Mikel Arteta kurzfristig auf den Transfermarkt tätig zu werden.

Laut "Daily Mail" hat Arsenal bereits wegen Joao Felix bei Atletico Madrid angeklopft. Demnach wollen die Londoner den Portugiesen bis zum Saisonende ausleihen. Atletico soll bereit sein, vorausgesetzt, sie erhalten eine Leihgebühr über neun Millionen Euro. Außerdem müsste Arsenal das Gehalt des 22-Jährige vollständig übernehmen.

Auch Manchester United und der FC Chelsea sollen Interesse bekundet haben. Weil beide nur Anteile des Gehalts tragen wollen, wurden sie von Arsenal aber bereits aussortiert.

Wichtigstes vom Vortag (29.12):

- Yousoffoufa Moukoko: Bei den Verhandlungen über einen neuen Vertrag von Youssoufa Moukoko sollen Borussia Dortmund und die Spielerseite noch weit auseinander liegen. Wie die "WAZ" berichtet, bietet der BVB dem noch bis Sommer gebundenen 18-Jährigen ein Grundgehalt von drei Millionen Euro, das über Boni bis auf sechs Millionen Euro steigen kann. Dagegen soll das Moukoko-Lager fünf Millionen Euro als fixes Gehalt fordern, dazu Boni.

Wann ist öffnet das Winter-Transferfenster?

In den europäischen Ligen öffnet das Transferfenster am 1. Januar. Ab dann können die Vereine Transfers fix machen.

Wann schließt das Winter-Transferfenster in der Bundesliga 2023?

Das Winter-Transferfenster in der Bundesliga schließt am 31. Januar 2023 um 18:00 Uhr. Bis dahin haben die Bundesliga-Klubs die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten und abzugeben.

Welche Transfers plant der FC Bayern München?

