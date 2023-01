Seit dem 1. Januar ist das Winter-Transferfenster in den europäischen Ligen wieder geöffnet. Seitdem können die Klubs sich verstärken und Spieler abgegeben. Hier findet ihr die aktuellen Transfergerüchte und fixe Wechsel.

Ex-Wolfsburger Weghorst vor Wechsel zu Manchester United (10.01. – 21:30 Uhr)

Der Ex-Wolfsburg-Stürmer Wout Weghorst geht wohl zu Manchester United. Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano exklusiv auf "Twitter" berichtet, habe ManU eine mündliche Einigung über einen Leih-Wechsel Weghorsts für den Rest der Saison erzielt. Aktuell ist der 30-Jährige an den türkischen Top-Klub Besiktas Istanbul ausleihen. Offiziell steht der 30-Jährige zwar beim englischen Zweitligisten FC Burnely unter Vertrag, die ihn nach dem Abstieg aber an Besiktas ausgeliehen hatten. Laut Romano wollen sich die "Red Devils" die Dienste des holländischen Nationalspielers rund drei Millionen Euro Leihgebühr kosten lassen. Einzige Bedingung für den Wechsel: Besiktas möchte einen Ersatz für den treffsicheren Stürmer verpflichten, der in der laufenden Spielzeit in bislang 16 Süper-Lig-Spielen acht Tore und vier Vorlagen verbuchen konnte.

Moukoko wohl im Fokus von Newcastle (10.1. - 14:20 Uhr)

Als neuester Akteur im Poker um BVB-Talent Youssoufa Moukoko gilt laut "Evening Standard" der Premier-League-Klub Newcastle United. Demnach locken die "Magpies" den 18 Jahre jungen Stürmer mit einem Wochengehalt von satten 170.000 Euro auf die Insel. Dies würde für Moukoko ein Jahresgehalt von fast neun Millionen Euro bedeuten.

Die Verantwortlichen von Newcastle seien dem Bericht nach überzeugt, mit diesem Angebot die Konkurrenten im Werben um Moukoko ausstechen zu können. Der umworbene Moukoko hat aber wohl zahlreiche, weitere Option, wo er in Zukunft spielen kann.

Wechselt BVB-Talent Braaf nach Verona? (10.1. - 13:13 Uhr)

Wie der italienische Transfermarkt-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, könnte Borussia Dortmunds Talent Jayden Braaf bei Serie-A-Klub Hellas Verona landen.

Demnach sollen die Gespräche zwischen dem BVB und Hellas Verona bezüglich einer Leihe des 20-jährigen Niederländers bereits weit fortgeschritten sein. Die Dortmunder verpflichteten den Stürmer im Sommer 2022 von Manchester City, bislang kam das Talent aber ausschließlich für die Drittliga-Amateure des BVB zum Einsatz. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2025. Vor seinem Wechsel nach Dortmund war er bereits als Leihspieler in Italien für Udinese Calcio aktiv.

U21-Nationalspieler Khadra nach Birmingham verliehen (10.1. - 12:29 Uhr)

Der deutsche U21-Nationalspieler Reda Khadra wird im Frühjahr für den englischen Zweitligisten Birmingham City spielen.

Zuletzt war der 21-Jährige von seinem Stammverein Brighton an Sheffield United verliehen. Vor seiner erneuten Ausleihe nach Birmingham verlängerte Khadra seinen Vertrag bis zum Sommer 2024.

Welcome to Blues, @reda_khadra7! 🤝



The midfielder joins on loan from Brighton & Hove Albion until June 2023. — Birmingham City FC (@BCFC) January 10, 2023

Barca hat wohl Thuram im Blick (10.1. - 10:17 Uhr)

Der im Sommer 2023 ablösefreie Marcus Thuram soll laut "Mundo Deportivo" ins Blickfeld des FC Barcelona geraten sein. Demnach haben die Katalanen den Gladbacher Offensivspieler bereits mehrere Male beobachtet und ihn als ideal für das eigene Spielsystem befunden.

Daher soll Barca nun das Werben um den 25-jährigen Franzosen dem Bericht nach intensivieren. Allerdings sieht sich der spanische Topklub wohl großer Konkurrenz gegenüber. Dem FC Bayern, Manchester United, Chelsea und Inter Mailand wird ebenfalls ein Interesse an Thuram nachgesagt.

BVB wohl mit "Vorfühlen" bei Knauff (10.1. - 08:43 Uhr)

Da Leihspieler Ansgar Knauff bei Eintracht Frankfurt zuletzt starke Leistungen zeigte, haben bei seinem Stammverein Borussia Dortmund wohl auch schon die Gedankenspiele rund um eine mögliche Zukunft des 21-Jährigen begonnen.

Laut "Sport 1" gab es ein "Vorfühlen" in Gesprächen mit Knauff, ob und in welcher Form sich der Offensivspieler eine sportliche Zukunft im BVB-Trikot vorstellen könne. Offen sei allerdings, was Knauff selbst zum jetzigen Zeitpunkt über seine sportliche Zukunft denkt. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch Ende der Eintracht-Leihe noch ein weiteres Jahr bis 2024.

Frankfurts Sportdirektor Markus Krösche bestätigte bereits zuletzt, selbst um Knauff kämpfen zu wollen und ihn im Idealfall dauerhaft an die Hessen binden zu können.

Wichtigstes vom Vortag (9.1.):

Bayern wollen bei Sommer wohl nicht finanziell nachlegen

Der FC Bayern will laut "Sport1" wohl im Poker um Gladbachs Torhüter Yann Sommer finanziell nicht erheblich nachlegen. Dem Bericht nach sehe der deutsche Rekordmeister die bislang gebotenen vier Millionen Euro Ablöse für den Schweizer als fairen Preis an.

Die Borussia fordert Medienberichten zufolge hingegen acht Millionen Euro für den im Sommer 2023 ablösefreien Keeper. Sommer selbst sei mit dem andauernden Poker nicht glücklich, verhalte sich aber weiterhin professionell.

Die Münchner suchen nach dem bei einem Skiunfall erlittenen Unterschenkelbruch von Manuel Neuer einen Ersatz für den deutschen Nationaltorhüter.

DFB-Stürmer Füllkrug lässt Wechsel offen

WM-Teilnehmer Niclas Füllkrug könnte sich einen Abgang von Werder Bremen unter bestimmten Voraussetzungen vorstellen, weshalb er einen Wechsel nicht ausschließt.

Füllkrug könne die Transfergerüchte zwar bislang gut ausblenden, "bis natürlich irgendwas Konkretes auf dem Tisch liegt und Werder vielleicht sagen würde: Das wäre auch für uns attraktiv. Dann müssen wir darüber reden", erklärte der Stürmer im "Kicker". Der Vertrag des 29-Jährigen beim Bundesligisten läuft noch bis 2025.

"Ausschließen kann man das nie zu einhundert Prozent. Aber ich gucke natürlich: Wo habe ich die Chance auf eine gute Rückrunde? Da ist Werder ganz vorne mit dabei. […] Deshalb gibt es von meiner Seite gar keinen Druck, ich bin total entspannt", sagte Füllkrug. Zuletzt wurde Füllkrug unter anderem mit einem möglichen Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht.

Wann öffnet das Winter-Transferfenster?

In den europäischen Ligen ist das Transferfenster am 1. Januar geöffnet. Ab dann können die Vereine Transfers fix machen.

Wann schließt das Winter-Transferfenster in der Bundesliga 2023?

Das Winter-Transferfenster in der Bundesliga schließt am 31. Januar 2023 um 18:00 Uhr. Bis dahin haben die Bundesliga-Klubs die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten und abzugeben.

Welche Transfers plant der FC Bayern München?

