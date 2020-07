Paris (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) ist "zuversichtlich", dass die Champions League sowie die Europa League trotz der aktuellen Coronafälle bei den spanischen Klubs Real Madrid und FC Sevilla in der geplanten Form zu Ende gebracht werden können.

"Wir sind zuversichtlich, dass diese Fälle keine Auswirkungen auf die betreffenden Spiele haben werden", sagte ein UEFA-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP: "Die UEFA ist in Kontakt mit den beiden Klubs und beobachtet die Situationen sowie die Entscheidungen der kompetenten spanischen Behörden."

Bei Rekordmeister Real ist Angreifer Mariano an COVID-19 erkrankt. Bei Sevilla handelt es sich um Mittelfeldspieler Nemanja Gudelj. Madrid muss am 7. August im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim englischen Ex-Meister Manchester City (Hinspiel 1:2) antreten. Sevilla trifft einen Tag zuvor in der Europa League in Duisburg auf den AS Rom. Das Achtelfinal-Hinspiel war aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen und wird nicht nachgeholt.