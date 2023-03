Fotos mit Serge Gnabry, Shakehands mit Rudi Völler und ein Plausch mit Mario Götze: Nie waren die deutschen U21-Fußball-Nationalspieler ihren Vorbildern so nah wie kurz vor dem Start in das EM-Jahr 2023.

"Beide Teams trainieren Tür an Tür, Platz an Platz. Das ist ein starkes Zeichen", sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo über die gemeinsamen Tage auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main, die als perfekte Einstimmung auf den "guten" Härtetest am Freitag gegen Japan (17:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream) dienten.

Vor allem ein gemeinsamer Teamabend zeigte den neuen Stellenwert, den die U21 beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) genießt - an mehreren Tischen wurde zusammen gegessen, gelacht und gequatscht. "Die U21-EM im Juni wird die etwas kleinere Europameisterschaft, aber eigentlich genauso wichtig", sagte der neue DFB-Direktor Völler: "Wir möchten klar herausstellen, dass die U21 kurz hinter der A-Mannschaft kommt. Das ist ganz wichtig."

U21 wichtiger denn je

Völler weiß aus eigener Erfahrung um die Bedeutung des wichtigsten U-Teams. 1982 wurde er mit der U21 Vizeeuropameister. "Acht Jahre später sind wir in Italien mit fast der Hälfte der Elf - Lothar Matthäus, Guido Buchwald, Andi Brehme - Weltmeister geworden. Das war kein Zufall", sagte Völler. Später habe sich die Geschichte wiederholt, als die U21-Europameister von 2009 das Gerüst der WM-Helden von 2014 bildeten.

Solche Worte kommen gut an, gerade bei den Neulingen im U21-Team, die der EM im Sommer entgegenfiebern. Gleiches galt für das Training in Sichtweite zur A-Nationalmannschaft. "Man muss ehrlich sagen: Man steht auch noch als Fan da", sagte Verteidiger Kenneth Schmid vom SC Freiburg. Kilian Fischer (VfL Wolfsburg) sah das ähnlich: "Man schaut zu einigen Spielern extrem auf und kann es gar nicht glauben, wenn man mit ihnen beim Abendessen an einem Tisch sitzt."

Eigentliche U21-Nationalspieler wie Kevin Schade, Felix Nmecha oder Malik Thiaw trainierten sogar bei Hansi Flick. Bei der U21-EM im Sommer darf Di Salvo auch dank des neuen Stellenwerts aber aus dem Vollen schöpfen - zumindest fast. "Toni stehen die besten Spieler zur Verfügung. Nur Jamal Musiala und Florian Wirtz werden nicht infrage kommen, weil sie zu weit sind", sagte Flick.

Bei der EM in Georgien und Rumänien werden Flick und Völler dann genau hinschauen - die "große" EM 2024 im eigenen Land folgt schließlich schnell. "Alle Spieler haben noch die Chance, auf den großen Zug aufzuspringen und bei diesem wunderbaren Turnier dabei zu sein", sagte Völler. Und Di Salvo betonte: "Es gibt keine Grenzen für die Spieler." Die ersten Kontakte sind jedenfalls schon geknüpft.