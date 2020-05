München - Wie geht es weiter in Fußball-Deutschland? Angefangen von Bundesliga und 2. Bundesliga ergibt sich nur ganz allmählich ein konkretes Bild vom "Restart" des Spielbetriebs in der Coronakrise. Der "SID" zeigt den Status Quo.

BUNDESLIGA: Der Fahrplan bis zum Saisonende steht. Vom kommenden Samstag bis zum folgenden Montag soll der erste der neun verbliebenen Spieltage ausgetragen werden, die Reihenfolge der Runden bleibt bestehen - weiter geht es mit Spieltag 26. Der letzte Spieltag soll am 27. Juni stattfinden, unter der Woche werden zwei Spieltage ausgetragen (26./27. Mai und 16./17.Juni). Bis auf den kommenden Spieltag sowie die letzten beiden (alle Partien zeitgleich Samstag um 15.30 Uhr) sind die Spiele noch nicht zeitgenau angesetzt. Das Nachholspiel Bremen gegen Frankfurt soll am 2. oder 3. Juni stattfinden.

2. BUNDESLIGA: Analog zur Bundesliga soll auch Liga zwei die Saison mit dem 26. Spieltag am kommenden Wochenende wieder beginnen und am 28. Juni beendet werden, ebenfalls nach zwei englischen Wochen (26./27. Mai und 16./17.Juni). Zum Problem wird die 14-tägige Quarantäne für Dynamo Dresden, welche die geplante Austragung der Spiele der Sachsen in Hannover (17. Mai) und in der folgenden Woche gegen Fürth unmöglich macht, eventuell auch die folgenden Partien beeinflusst.

3. LIGA: Weiterhin das große Sorgenkind im deutschen Fußball. Die Saison soll frühestens am 26./27. Mai mit einem Wochenspieltag wieder aufgenommen werden, teilte das DFB-Präsidium am Montag mit. Ein äußerst straffes Programm würde folgen: Die noch zu absolvierenden elf Spieltage sollen im durchgehenden Rhythmus Englischer Wochen absolviert werden, um das Saisonende noch am 30. Juni zu erreichen. Dagegen regt sich großer Widerstand diverser Klubs, die große finanzielle Verluste aufgrund von Geisterspielen befürchten und deshalb für einen Saisonabbruch plädieren. Zudem scheinen nötige Hygiene-Konzepte an manchen Spielorten nicht durchführbar. Bei einem außerordentlichen DFB-Bundestag am 25. Mai soll es auch um eine mögliche künftige Zweiteilung der Liga gehen, mit der ein Teil der Probleme in den Regionalligen gelöst werden sollen.

RELEGATION: Die Duelle zwischen dem Drittletzten der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga sowie dem Drittletzten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga sollen auf jeden Fall stattfinden. Wahrscheinlicher Termin für die Spiele um den letzten Bundesliga-Startplatz ist rund um das Wochenende nach dem letzten Spieltag. Die Zweitliga-Relegation soll bis zum 7. Juli ausgespielt werden.

REGIONALLIGEN: Ein konkreter Plan für den Neustart in den fünf 4. Ligen steht noch nicht, die Entscheidung liegt bei den Regionalverbänden, die mit einer Frist von 14 Tagen die Fortsetzung des Spielbetriebs ankündigen sollen. Die Regionalliga Bayern beispielsweise soll erst im September wieder beginnen. Da die Meldefrist für die 3. Liga wohl vorher abläuft, soll Spitzenreiter Türkgücu München gemeldet werden und wäre damit erster Aufsteiger.

POKAL: Das DFB-Präsidium legte am Montag neue Termine fest: Die Halbfinals zwischen Bayern München und Frankfurt sowie Leverkusen und Saarbrücken sollen am 9. und 10. Juni, das Finale in Berlin am 4. Juli ausgetragen werden - natürlich ohne Fans.

FRAUEN-BUNDESLIGA:Der "Restart" soll am 29. Mai über die Bühne gehen, sechs Spieltage stehen noch aus. Der DFB-Pokal soll am 3. Juni mit den Viertelfinals fortgesetzt werden. Das entschied das DFB-Präsidium am Montag - vorbehaltlich der entsprechenden behördlichen Verfügungslagen.

NATIONALMANNSCHAFT: Das Team von Jogi Löw war zuletzt am 19. November 2019 im Einsatz (6:1 gegen Nordirland). Nach den abgesagten Frühjahrs-Länderspielen und der Verschiebung der EM ins kommende Jahr ist das Comeback der Nationalelf im September in der Nations League geplant - vorgesehen sind derzeit zunächst Spiele gegen Spanien (6. September) und in der Schweiz (9. September). Für die Frauen-Nationalmannschaft könnte es am 19. September in der EM-Qualifikation gegen Griechenland weitergehen.

EUROPAPOKAL: Die geplanten Endspiel-Termine in der Champions League (30. Mai in Istanbul) und der Europa League (27. Mai in Danzig) sind längst vom Tisch. Wann und wie es weitergeht, ist noch offen: Laut UEFA-Präsident Aleksander Ceferin liegt die Deadline für den Restart bei Ende Juni - vieles hängt davon ab, wann in den großen europäischen Ligen wieder gespielt wird.

AMATEURE: Hier ist Deutschland ein Flickenteppich. Von den 21 Landesverbänden haben sich sechs (Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Südwest, Sachsen, Rheinland und Saarland) schon für einen Abbruch der Saison entschieden, andere dürften folgen. Weitere wie der Niederrhein wollen die Saison nach den Sommerferien fortführen.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.