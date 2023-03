Köln (SID) - Italien hat sich in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) nach den Achtelfinals in den drei Klub-Wettbewerben zurückgemeldet. Das Land des viermaligen Weltmeisters hat sechs von sieben Mannschaften in die Viertelfinals gebracht, die Bundesliga hingegen gerade mal zwei von acht.

Das schlägt sich auch in der aktuellen UEFA-Fünfjahreswertung nieder, die über die Verteilung der Teilnehmerplätze in der Saison 2024/25 entscheidet. Die vier Startplätze der Bundesliga in der Champions League sind zwar nicht gefährdet, aber die Bilanz ist alarmierend. Die Bundesliga hat im aktuellen Kalenderjahr (Zwischenrunde und Achtelfinale) mal gerade 2,625 Punkte ergattert, die Italiener hingegen 5,714. Und mit zwei noch verbliebenen Teams (Bayern München und Bayer Leverkusen) gegen sechs sieht die Zukunft nicht rosig aus.

England bleibt mit 3,286 Punkten in diesem Jahr an der Spitze der Tabelle, Spanien mit nur 2,000 Zählern schwächelt. Bemerkenswert noch die Leistung der Belgier (Platz acht), die in diesem Jahr schon mehr Punkte eingefahren haben als in den beiden Saisons zuvor (13,400). - Die Fünfjahreswertung der UEFA nach den Achtelfinals in den drei europäischen Klub-Wettbewerben:

Land 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Gesamt

1. England 22,642 18,571 24,357 21,000 19,857 106,427

2. Spanien 19,571 18,928 19,500 18,428 14,428 90,855

3. Deutschland 15,214 18,714 15,214 16,214 16,375 81,731

4. Italien 12,642 14,928 16,285 15,714 17,642 77,212

5. Frankreich 10,583 11,666 7,916 18,416 12,416 60,987

6. Niederlande 8,600 9,400 9,200 19,200 12,500 58,900

7. Portugal 10,900 10,300 9,600 12,916 12,166 55,882

8. Belgien 7,800 7,600 6,000 6,600 13,400 41,400

9. Schottland 6,750 9,750 8,500 7,900 3,500 36,400

10. Österreich 6,200 5,800 6,700 10,400 4,900 34,000