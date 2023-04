FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die "großartige Arbeit" von UEFA-Boss Aleksander Ceferin gelobt und die Gemeinsamkeiten zwischen dem Weltverband und der Europäischen Fußball-Union (UEFA) betont. "Lasst uns weiter zusammenarbeiten. Ihr habt in mir einen zuverlässigen Partner", sagte Infantino am Mittwoch während seiner Rede zum Auftakt des 47. ordentlichen UEFA-Kongresses in Lissabon.

"Wir müssen die besten Wege zur Zusammenarbeit finden und eine Einheit sein - auch mit Blick auf die bevorstehenden Wettbewerbe, die wir planen müssen", sagte der frühere UEFA-Generalsekretär, dessen Verhältnis zur UEFA-Spitze in der Vergangenheit oft von Meinungsverschiedenheiten geprägt war.