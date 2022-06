München - Erst in der zurückliegenden Saison wurde von der UEFA mit der Conference League ein neuer europäischer Wettbewerb eingeführt - zusätzlich zu Champions League und Europa League. Doch schon plant der Verband die nächste Neuerung.

Wie die UEFA der "Deutschen Presse-Agentur" bestätigte, habe das Komitee für Vereinswettbewerbe über ein Vierer-Turnier diskutiert, an dem unter anderem der amtierende Champions-League-Sieger teilnehmen soll.

Damit bestätigt der Verband Berichte der französischen Sportzeitung "L'Equipe" und der Agentur "Associated Press". Diese hatten Pläne über ein Turnier in der Saisonvorbereitung veröffentlicht, welches in den USA ausgetragen werden soll. Dieses "Eröffnungsturnier" soll vor allem der Champions League mehr Aufmerksamkeit in den Vereinigten Staaten einbringen.

Vier Mannschaften sollen sich dabei messen. Neben dem Champions-League-Sieger sollen drei weitere Top-Klubs, wohl ausgewählt nach dem Klub-Koeffizienten, dabei sein. Geplant ist die Veranstaltung ab der Saison 2024/2025.

Final Four im Champions-League-Halbfinale?

Mit diesem Turnier könnte die UEFA das Final-Four-Konzept testen, das zukünftig auch in der Champions League zum Einsatz kommen könnte. Erst kürzlich hatte "The Times" berichtet, dass der Verband über diesen Modus im Halbfinale der Königsklasse nachdenkt.

Erste Kritik wurde an den Plänen bereits laut. So monierte die Vereinigung der Profifußballer in Frankreich bei Instagram, dass durch das Mini-Turnier der europäische Spielkalender noch zusätzlich belastet werden würde.

"Wie soll man den ohnehin schon irrsinnigen internationalen Kalender entlasten, wenn nicht durch einen zusätzlichen Wettbewerb? Man hätte darauf kommen müssen. Man musste es wagen. Und die UEFA hat es getan", schrieb die UNFP ironisch.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.