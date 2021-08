Oberhausen (SID) - Der ehemalige Fußball-Bundesligist KFC Uerdingen hat nach dem Zwangsabstieg aus der 3. Liga in der Regionalliga eine herbe Auftaktniederlage kassiert. In der West-Staffel unterlag das Team aus Krefeld bei Rot-Weiß Oberhausen am Samstag mit 0:6 (0:4).

Der neue KFC-Trainer Dmitry Voronov relativierte das Ergebnis. Nach den turbulenten Wochen für den Verein sei keine normale Vorbereitung möglich gewesen, "den Kader, den ich jetzt gerade habe, habe ich seit zwei Tagen", sagte der 35-Jährige. Tatsächlich standen vier Spieler in der Startelf der Uerdinger, deren Verpflichtung der Verein erst am Vortag des Liga-Auftakts bekannt gegeben hatte.

Trotz des Debakels erlebte die zusammengewürfelte Truppe nach dem Abpfiff Unterstützung. Anstelle von Schimpftiraden oder einem Pfeifkonzert gab es Aufmunterung von den zahlreich angereisten KFC-Anhängern.

Sportlich hatte der Klub vergangene Saison den Klassenerhalt geschafft, erhielt jedoch keine Lizenz mehr für die 3. Liga. Anfang August hatte der DFB-Pokalsieger von 1985 einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.