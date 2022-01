Berlin (SID) - Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat aufgrund der Risiken der Corona-Pandemie eine Aufstockung der Kader bei der EM-Endrunde in England (6. bis 31. Juli) angeregt. "Wir könnten Infektionen haben, obwohl wir uns gut verhalten und bestmöglich impfen lassen. Deshalb plädiere ich für eine Vergrößerung der Kader, also dass wir statt wie bisher 23 Spielerinnen vielleicht 25 oder 26 nominieren dürfen", sagte Voss-Tecklenburg im Interview mit der Sport Bild: "So könnten kurzfristige Ausfälle aufgefangen werden."

Man sehe bei der Handball-EM, wie kurzfristig sich Lagen dramatisch ändern könnten. Man beobachte die Entwicklung genau. Angst vor einer Absage habe sie aber keine, "vor allem, weil wir eine Freiluft-Sportart betreiben".

Bei der EM-Endrunde trifft der achtmalige Turniersieger Deutschland in Gruppe B auf den Vize-Europameister Dänemark, Spanien und Finnland.