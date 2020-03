Köln - Der Fußball-Weltverband FIFA ist bereit, für die am Dienstag vom europäischen Verband UEFA beschlossene Verlegung der EM in den Sommer 2021 Platz im Kalender zu schaffen. FIFA-Präsident Gianni Infantino erklärte in einer Stellungnahme, er werde am Mittwoch in einer Telefonkonferenz dem Council des Weltverbandes vorschlagen, "die Verschiebung der UEFA EURO 2020 auf den Juni/Juli 2021 zu akzeptieren."

Alle Entwicklungen auch in unserem Corona-Ticker

Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn "mehr Klarheit über die Situation herrscht", werde man entscheiden, "wann die neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft angesetzt werden soll: später im Jahr 2021, 2022 oder 2023." Bei dem Turnier, das den Termin des abgeschafften Confed-Cup einnehmen soll, sollen künftig 24 Vereinsmannschaften im Vier-Jahres-Rhythmus antreten. Die Erstauflage war für den Sommer 2021 in China geplant.

