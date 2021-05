Frankfurt am Main (SID) - Die Corona-Pandemie zwingt den Fußball-Weltverband FIFA zur Verschiebung der anstehenden afrikanischen Qualifikationsspiele für die WM 2022. Wie die FIFA in Abstimmung mit der Afrikanischen Konföderation CAF am Donnerstag mitteilte, sollen die für Juni vorgesehenen Quali-Partien in den Länderspielfenstern im September, Oktober und November dieses Jahres sowie im März 2022 stattfinden. Dadurch will die FIFA sicherstellen, "optimale Spielbedingungen für alle Mannschaften zu gewährleisten".