Köln (SID) - Die Verletzung, die sich der frühere Bayern-Star Franck Ribery bei der 1:2-Niederlage seines Serie-A-Klubs AC Florenz gegen Lazio Rom am Mittwoch zugezogen hat, ist weniger schlimm als zunächst befürchtet. Nach medizinischen Checks wurde eine schwere Verletzung am rechten Knie ausgeschlossen, teilte die Fiorentina am Donnerstag mit.

Ribery soll in den nächsten Tagen weitere Untersuchungen absolvieren. Unklar ist deswegen, ob der 37 Jahre alte Franzose am Sonntag gegen Cagliari Calcio auflaufen kann.