Köln - Um die fortschreitende Ausbreitung des Coronavirus in den Griff zu bekommen, sollen unter anderem Italiens Fußball-Erstligisten zunächst bis zum 3. April vor leeren Rängen antreten. Das kündigte die Regierung um Ministerpräsident Giuseppe Conte am Mittwochabend an. Die Regelung gelte für alle großen Sportveranstaltungen und ist Teil eines Maßnahmenpakets, welches auch die Schließung von Schulen und Universitäten bis zum 15. März umfasst.

"Wir müssen uns noch mehr anstrengen, um die Epidemie einzugrenzen und eine zusätzliche Belastung des Gesundheitssystems zu vermeiden", sagte Conte in einer Videobotschaft. In Italien ist die Zahl der Toten durch das Coronavirus auf 107 gestiegen, allein am Mittwoch wurden 28 Opfer gemeldet. Italien ist der größte Herd des Coronavirus in Europa.

Coppa Italia auf unbestimmte Zeit verschoben

Durch die Maßnahmen in Bezug auf den Sport scheint nun möglich, dass der Spielplan der Serie A wieder Fahrt aufnimmt. Zuletzt war es zu zahlreichen Änderungen gekommen. So wurde unter anderem das Liga-Spitzenspiel zwischen Juventus Turin und Inter Mailand auf Mitte Mai verschoben.

Auch das ursprünglich für Mittwoch angesetzte Halbfinal-Rückspiel der Coppa Italia zwischen Juventus und dem AC Mailand wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, das am Donnerstagabend geplante Pokal-Halbfinale zwischen SSC Neapel und Inter Mailand fällt ebenfalls aus.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.