Köln (SID) - Fußballprofi Robin Gosens vom italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo hat den Publikumspreis vom Verein "Deutscher Fußball Botschafter" gewonnen. Der 25-Jährige setzte sich in einer Online-Abstimmung gegen Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon) und Rio-Weltmeister Toni Kroos von Real Madrid durch. Der Verein zeichnet deutsche Trainer und Spieler aus, die durch ihr Auftreten und Engagement zum positiven Image des Fußballs und Deutschlands beitragen.

"Ich freue mich gigantisch über diese Auszeichnung und sehe sie als Bestätigung für die Entwicklung, die ich vor allem in dieser Saison genommen habe", sagte Gosens: "Wenn man sich dann gegen so namhafte Kollegen durchsetzt, heißt das vielleicht, dass mich einige Leute cool finden und wertschätzen, wie ich mich als Person gebe und was ich auf dem Platz leiste. Deswegen sehe ich den Preis auch als Motivation an, meinen Weg genauso weiterzugehen."

Gosens war mit Atalanta erstmals ins Viertelfinale der Champions League eingezogen, ehe der Wettbewerb unterbrochen wurde. Die Coronakrise brachte den Shootingstar auch um sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. Dass er überhaupt in die Nationalmannschaft hätte eingeladen werden sollen, erfuhr er aus der Zeitung.