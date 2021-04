Florenz (SID) - Weiter - aber nur für weniger Geld: Der italienische Fußball-Erstligist AC Florenz hat Altstar Franck Ribery eine Vertragsverlängerung um ein Jahr zu reduzierten Bezügen angeboten. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.

Demnach will Klubeigentümer Rocco Commisso das Grundgehalt des früheren Profis von Bayern München von aktuell vier Millionen auf zwei Millionen Euro drücken. Ribery wolle sich Zeit nehmen, um die Offerte zu prüfen, hieß es.

An Angeboten mangelt es dem Flügelstürmer trotz seines fortgeschrittenen Fußballer-Alters von 38 Jahren angeblich nicht. Unter anderem gelten Lazio Rom und Zweitligist AC Monza, bei dem Kevin-Prince Boateng und Mario Balotelli unter Vertrag stehen, als interessiert.

Ribery war 2019 von den Bayern nach Italien gewechselt, seine Familie lebt seit vergangenem September wieder in München. Deshalb scheint laut italienischen Medien auch eine Rückkehr in die Bundesliga nicht ganz ausgeschlossen. Für die Fiorentina hat Ribery in 47 Pflichtspielen fünf Tore erzielt, zehn weitere bereitete er vor.