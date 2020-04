Köln - Der italienische Sportminister Vincenzo Spadafora hat den Vorwurf von Fußball-Erstligist Lazio Rom zurückgewiesen, die Regierung wolle einen Neustart der Serie-A-Fußball-Meisterschaft verhindern.

"Laut Umfragen ist die Mehrheit der Italiener gegen eine Wiederaufnahme der Meisterschaft, doch ich lasse mich nicht beeinflussen. Die soziale Bedeutung des Fußballs und seine positiven Auswirkungen auf andere Sportarten ist mir bewusst, doch wir können nur bei höchsten Sicherheitsbedingungen neu starten", sagte der Sportminister der Gazzetta dello Sport.

Der Chef der Schiedsrichtervereinigung AIA, Marcello Nicchi, sieht die Chance, dass die Serie-A-Saison abgebrochen wird, bei 50 Prozent. "Wenn die Gefahr für die öffentliche Sicherheit zu groß ist, dann sollte man die Meisterschaft aussetzen, wenn nicht, sollte man uns klar sagen, wann wir wieder spielen können", sagte Nicchi.

Verbandschef Gabriele Gravina führt am Donnerstag Beratungen mit der Liga fort und will den Druck auf die Regierung für den Neustart erhöhen. Das Kabinett in Rom will nach dem 18. Mai prüfen, ob die Voraussetzungen für einen Neustart der Meisterschaft vorhanden sind.

