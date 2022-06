München - Seit 18 Jahren war der Italiener Fabio Ridolfi aufgrund einer Tetraparese (inkomplette Lähmung der Skelettmuskulatur aller vier Extremitäten) ans Bett gefesselt. Nun entschied sich der 46-Jährige zu einem in Italien legalen, assistierten Suizid.

Bevor der Roma-Fan aus dem Leben schied, hatte er noch einen letzten Wunsch: Er wollte mit Lorenzo Pellegrini und Nicolo Zaniolo zwei Stars seines Lieblingsklubs kennenlernen, was er über einen Sprachsynthesizer zum Ausdruck bringen konnte.

Videobotschaft von Pellegrini

Das Problem war allerdings, dass die beiden Profis des Hauptstadt-Klubs aufgrund ihrer derzeitigen Länderspiel-Verpflichtungen nicht persönlich zum schwer erkrankten Ridolfi ins Krankenhaus kommen konnten.

Stattdessen entschied sich Pellegrini, eine emotionale Videobotschaft zu senden, die später veröffentlicht wurde. "Ich kann nicht bei dir sein sein, aber ich wollte dir wirklich ein Hallo, eine Umarmung und einen Kuss schicken", sagte Pellegrini zu Ridolfi.

Fabio Ridolfi, immobilizzato da 18 anni a letto a causa di una tetraparesi, ha iniziato il processo di sedazione profonda. Il suo ultimo desiderio: un saluto del Capitano della sua Roma, Lorenzo Pellegrini. Esaudito.

Familie bestätigt Tod von Ridolfi

Die Familie dankte Pellegrini anschließend für seine Botschaft und gab einige Stunden später den Tod von Fabio Ridolfi bekannt, der nach einer Sedierung friedlich aus dem Leben schied.

"Er ist ohne Leiden gegangen, nach stundenlanger Betäubung und nicht sofort, wie er es sich gewünscht hätte", hieß es in einem Statement der Familie. Wenige Wochen vor seinem Tod konnte Ridolfi noch den Sieg der Roma in der UEFA Conference League miterleben. "Dieser Pokal machte ihn noch stolzer, die Roma zu unterstützen. Vielen Dank", richtete Ridolfis Bruder Worte an Pellegrini.

Der italienische Hauptstadt-Klub hatte das Finale in der albanischen Hauptstadt Tirana mit 1:0 gegen Feyenoord Rotterdam gewonnen.

