Mailand - Sportminister Vincenzo Spadafora will sich für einen möglichen Re-Start der italienischen Fußball-Liga Serie A nicht auf einen Zeitplan festlegen lassen. "Wir alle hoffen, dass die Meisterschaft regulär wieder aufgenommen werden kann. Es ist aber heute unmöglich, ein spezielles Datum festzulegen", sagte Spadafora in einer Fragestunde im italienischen Parlament.

Infektionskurve betrachten

Man müsse in den kommenden beiden Wochen die Infektionskurve betrachten, weil Italien erst vor zwei Tagen die ersten vorsichtigen Lockerungen in der Corona-Pandemie zugelassen habe, so der Minister: "Erst dann wird die Regierung in der Lage sein zu entscheiden."

Die italienische Meisterschaft ist seit dem 9. März unterbrochen. Die Profis durften in dieser Woche das Training in kleineren Gruppen wieder aufnehmen. Frühestens am 18. Mai können die Teams ins Mannschaftstraining starten. Die Regelungen dafür müssen allerdings noch festgelegt werden.

