Turin - Der nächste spektakuläre Transfer bahnt sich an: Superstar Cristiano Ronaldo (36) hat sich offenbar mit Manchester City über einen Wechsel verständigt. Das berichtet unter anderem die spanische Zeitung AS, eine Einigung zwischen City und Ronaldos Klub Juventus Turin steht aber noch aus. Ronaldos Agent Jorge Mendes soll sich in Turin befinden und Gespräche mit Juve aufnehmen.

Angeblich ist Ronaldo, der in Turin noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, bereit, in Manchester unter Teammanager Pep Guardiola auf die Hälfte seines bisherigen Gehalts zu verzichten. In England würde der Portugiese laut AS "nur" noch rund 15 Millionen Euro verdienen, er soll einen Zweijahresvertrag unterschreiben. In der Frage der Ablöse für den Europameister von 2016 liegen Juventus und City aber offenbar noch weit auseinander. Im Gespräch ist auch ein Tauschgeschäft mit Raheem Sterling oder Gabriel Jesus.

Nach der Verpflichtung von 118-Millionen-Mann Jack Grealish sucht Guardiola weiter nach einem Ersatz für den zum FC Barcelona abgewanderten Stürmer Sergio Agüero, der umworbene Harry Kane bleibt bei Tottenham Hotspur. Die Gerüchte um Ronaldo und City halten sich hartnäckig, auch wenn der Angreifer diese zuletzt als "respektlos" und "frivol" bezeichnet hatte.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.