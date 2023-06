Von Martin Volkmar

Silvio Berlusconi war als Mensch und Politiker höchst umstritten, im Fußball jedoch war sein Wirken meist von Erfolg geprägt.

Darauf verweist auch Oliver Bierhoff, der von 1998 bis 2001 für Berlusconis Klub AC Milan stürmte und den am Montag mit 86 Jahren verstorbenen Cavaliere aus nächster Nähe kennenlernte.

"Eine ganz große Ära des AC Milan ist durch Silvio Berlusconi geprägt", sagte Bierhoff zu ran. "Seine Leidenschaft für spektakulären und erfolgreichen Fußball konnte man im ganzen Verein spüren. Die persönlichen Treffen mit ihn waren immer sehr respektvoll und warmherzig. Spieler und Trainer waren eine Familie für ihn."

Der damalige DFB-Kapitän und spätere DFB-Direktor ist einer von sechs Deutschen, die das Trikot des Traditionsklubs getragen haben. In seinen drei Jahren in Mailand gewann Bierhoff direkt in seiner ersten Saison die Meisterschaft und wurde Dritter der Torschützenliste.

Fünf Triumphe im Europacup der Landesmeister

Noch erfolgreicher war Milan allerdings unmittelbar vor und nach Bierhoffs Zeit, in der der Klub nach Berlusconis Übernahme 1986 unter anderem fünf der sieben Triumphe im Europacup der Landesmeister bzw. der Champions League feierte.

Bis zum Verkauf "seines" Vereins im Jahr 2017 an ein chinesisches Konsortium gewannen die Lombarden unter Berlusconi zudem mit Trainern wie Arrigo Sacchi, Fabio Capello und Carlo Ancelotti dreimal den Weltpokal und insgesamt achtmal den Scudetto.

Monza von dritter in erste Liga geführt

Ein Jahr später übernahm er den AC Monza, den er von der dritten in die erste Liga führte. Nun will die Stadt ihr Stadion nach Berlusconi benennen. "Er hat die Geschichte des italienischen Fußballs verändert", sagte der italienische Verbandschef Gabriele Gravina.

Der Mittwoch wird in ganz Italien Trauertag sein, wenn Berlusconi im Mailänder Dom mit einem Staatsbegräbnis im Beisein von Präsident Sergio Mattarella gewürdigt wird. Gerechnet wird mit tausenden Menschen, die Abschied vom viermaligen Ministerpräsidenten nehmen wollen.