Köln (SID) - Der italienische Fußball-Erstligist Lazio Rom nimmt sich ein Beispiel an Borussia Mönchengladbach und stellt für den Restart in der Serie A Pappkameraden in seinem Stadion auf. Für knapp 40 Euro können die Anhänger des Tabellenzweiten ihr Bild im Olympiastadion aufstellen lassen. Ein Teil der Erlöse sollen dem Roten Kreuz zugute kommen, teilte der Verein mit.

Per Mail können die Fans ihr Bild dem Verein zukommen lassen. Sie dürfen dann selbst entscheiden, wo die eigenen Pappversion platziert werden soll. Sobald die Zuschauer in die Stadien zurückkehren, können die Teilnehmer ihr jeweiliges Bild abholen - inklusive Unterschrift von Lazio-Kapitän Senad Lulic.

Die Politik hatte vergangene Woche grünes Licht für den Restart der Serie A am 20. Juni gegeben. Die Römer haben mit nur einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer Juventus Turin immer noch gute Chancen auf den Meistertitel. Zwölf Spieltage stehen in dieser Saison noch aus.