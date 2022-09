München - Es gab sicherlich den ein oder anderen Bayern-Fan, der sich insgeheim gewünscht hat, Robert Lewandowski würde den Wechsel zum FC Barcelona bereuen. Es gab sogar Experten, die bezweifelten, dass der Rekordtorschütze der Bundesliga seine Jagd auch in La Liga ähnlich erfolgreich fortsetzen kann.

Schließlich wäre er nicht der erste Bundesliga-Star gewesen, der im Ausland baden geht. Doch beide Gruppen sehen sich nach wenigen Wochen eines Besseren belehrt.

Lewandowski trifft wie gewohnt, in sechs Pflichtspielen für seinen neuen Arbeitgeber insgesamt schon neunmal. Damit versetzt er sogar Trainer Xavi Hernandez in Verzückung. Ein Ritterschlag. Hat der 42-Jährige doch jahrelang Lionel Messis Zauberkünste hautnah miterleben dürfen.

"Mir fällt bald kein Lob mehr für ihn ein", schwärmte Xavi nach dem 5:1-Erfolg der Katalanen in der Champions League gegen Viktoria Pilsen unter der Woche, bei dem Lewandowski einen Dreierpack geschnürt hatte. "Er ist ein Anführer, ein Gewinner, einfach ein unglaublich fantastischer Neuzugang."

Barca übernimmt Tabellenführung

Am Samstag gewährte der Trainer seinem neuen Liebling gegen Abstiegskandidat FC Cadiz zum Dank zunächst eine kleine Verschnaufpause. Lewandowski kam erst in der 57. Minute zum Einsatz, acht Minuten später jubelte er schon wieder.

Barcas Freude wurde einzig getrübt durch einen Notarzteinsatz auf der Tribüne, weshalb das Spiel eine knappe Stunde unterbrochen werden musste. Am Ende gewann der Favorit mit 4:0, Lewandowski steuerte neben seinem Treffer einen Assist bei und katapultierte die "Blaugrana" zumindest vorübergehend auf Rang eins in der Tabelle.

Ein Platz, den der gebeutelte Klub in den vergangenen zwei Jahren nur noch vom Hörensagen kannte. Die Rückkehr an die Spitze, der Lewandowski-Effekt macht's möglich.

Lewandowski schreibt Geschichte

Schon unter der Woche hatte der 34-Jährige einmal mehr Geschichte geschrieben. Mit seiner Ausbeute gegen Pilsen ist der Pole der erste Spieler, dem mit drei unterschiedlichen Vereinen (Dortmund, Bayern und Barcelona) mindestens ein Dreierpack in der Königsklasse gelang.

"Lewandowski schießt sich für Bayern warm", titelte die "Marca". Denn wie es der Teufel will, trifft der FC Barcelona am Dienstag in der Champions League (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de) auf den deutschen Rekordmeister. Und wie es der Teufel ebenfalls will, ist Barca mit Lewi "on fire", während beim FC Bayern ohne Lewi gefühlt schon die Hütte brennt.

Showdown gegen den FC Bayern

Nach furiosem Bundesligastart, stottert der Bayern-Angriff seit einigen Wochen. Drei Unentschieden in Folge gegen Borussia Mönchengladbach, Union Berlin und zuletzt den VfB Stuttgart – und die Münchner müssen sich prompt wiederholt die Frage gefallen lassen, ob Lewandowskis Abgang doch nicht kompensiert werden könne.

Dabei hatte man sich den Wechsel an der Säbener Straße anfangs noch schön geredet. Mehr Flexibilität in der Offensive habe die Mannschaft ohne den Polen. Die Bayern seien nun weniger berechenbar.

Allerdings haben sie wohl außer Acht gelassen, dass Berechenbarkeit per se nichts Schlechtes sein muss. Vor allem dann nicht, wenn man sich darauf verlassen kann, dass der Berechenbare berechenbar allein in der Liga alle 63 Minuten ein Tor erzielt.

In Barcelona fliegen Lewandowski die Herzen zu

In Barcelona fliegen Lewandowski seit Tag eins die Herzen zu, wie es in München selbst in Hochzeiten selten der Fall war. Haftete ihm bei Bayern oft die Rolle des Egoisten an, lobte Barca-Coach Xavi seinen Teamgeist: "Wie er spielt und dadurch die Mannschaft spielen lässt, den Mitspieler findet, den Raum lesen kann, sein Pressing. Ich bin einfach begeistert von ihm."

Irgendwie erschließt es sich derzeit selbst dem größten Skeptiker, warum sich Pleite-Klub Barcelona noch höher verschuldete und sogar TV-Rechte verscherbelte, um Lewandowski zu finanzieren. Und auch, warum der 34-Jährige seinen Wechsel nach Spanien so knüppelhart durchgeboxt hat.

Der Erfolg gibt Verein und Spieler bislang recht. Ein Zwischenfazit, das bei dem ein oder anderen Bayern-Fan vor dem CL-Duell am Dienstag insgeheim für Rachegelüste sorgen dürfte.

Carolin Blüchel

