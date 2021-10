München - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde das endgültig Wirklichkeit, was sich lange angebahnt hatte: Ronald Koeman musste den Posten als Cheftrainer beim FC Barcelona räumen.

Koeman kassiert zweistellige Millionen Abfindung

Nach der 0:1 Niederlage gegen Rayo Vallecano waren die Tage des Niederländers gezählt. Er wurde nach einem schwachen Saisonstart, Barcelona rangiert derzeit nur auf Platz neun der spanischen Liga, entlassen.

Das Schöne für ihn: Das "Schmerzensgeld" fällt üppig aua, für den auch finanziell gebeutelten FC Barcelona wird die Entlassung teuer. Eine Klausel im Vertrag des ehemaligen Trainers sichert dem 58-Jährigen eine Abfindung von zwölf Millionen Euro zu. Ein Teil dieser Summe ist eine Entschädigung, da Koeman sich bei der niederländischen Nationalmannschaft "herauskaufen" musste, um Trainer der "Blaugrana" zu werden.

Für den sowieso finanziell angeschlagenen Verein ein bitterer Schlag.

Koeman hatte den Verein im Sommer letzten Jahres übernommen, stand in dieser Zeit jedoch viel in der Kritik und holte nur 1,96 Punkte pro Partie. Interimsmäßig übernimmt der ehemalige Kapitän Sergi Barjuan, neuer Chefcoach soll Xavi Hernandez werden. Der Ex-Spieler ist derzeit noch Trainer von Al-Saad SC in Katar.

