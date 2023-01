München - Der spanische Topklub FC Barcelona hat die Verpflichtung des argentinischen Offensivtalents Lucas Roman bestätigt.

Der 18-Jährige wechselt vom argentinischen Zweitligisten Club Ferro Carril Oeste zu den Katalanen und unterschrieb einen Vertrag bis 2026.

Roman soll in Barcas B-Mannschaft reifen

Der Teenager, der schon als neuer Lionel Messi gehandelt wird, soll zunächst in der zweiten Mannschaft des FC Barcelona reifen und sich dort für höhere Aufgaben anbieten.

Barca bestätigte bei der Verpflichtung auch, dass es in Romans Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 400 Millionen Euro gibt. Für seinen Ex-Klub Ferro Carril Oeste kam der offensive Flügelspieler vor seinem Wechsel zu Barca in 27 Zweitliga-Spielen zum Einsatz. Dabei erzielte er drei Treffer.