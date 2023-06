Jude Bellingham ist offiziell bei Real Madrid als Neuzugang vorgestellt worden. "Hola todos and hola Madridistas", sagte er als erstes zur Begrüßung. Anschließend sprach er weiter vom "wichtigsten Tag meines Lebens".

Dann hielt er gemeinsam mit Real-Präsident sein neues Madrid-Trikot hoch – und da erschien nicht für wenige überraschend nicht die 22 auf weißem Grund. Bellingham wird bei den Königlichen die Rückennummer 5 tragen – die, mit der einst auch Zinedine Zidane spielte.

"Das Trikot selbst ist eine große Verantwortung. Er war ein Spieler, den ich immer geschätzt habe, für mich war er der Beste", sagte Bellingham, der jedoch keineswegs Zidanes "Erbe" antreten, sondern vielmehr seine eigene Geschichte schreiben wolle.

Seine geliebte Nummer 22 ist bei Madrid durch Antonio Rüdiger belegt, die Rückennummer 5 schwatzte er dem Ex-Frankfurter Jesus Vallejo ab.

"Ich verbinde sehr viel mit der 22, im Herzen bleibt das meine Nummer. Mal sehen, was in der Zukunft passiert, aber für den Moment ist es mir eine Ehre, die 5 zu tragen," sagte Bellingham zudem.

Jude Bellingham und die 22: Eine besondere Geschichte

Dass er gute Erinnerungen an die 22 hat, kommt nicht von Ungefähr. Immerhin entschied sich sein Ex-Klub Birmingham City nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund dazu, Bellingham zu Ehren diese Rückennummer nie wieder zu vergeben. Eine riesige Geste für einen damals 17-Jährigen.

Allerindgs verbindet Bellingham mit der 22 auch noch eine ganz eigene Geschichte, die der Ursprung für seine Vernarrtheit in jene Rückennummer ist.

"Ich werde nie vergessen, wie wir einmal in einer seiner Nach-Besprechungen darüber gesprochen haben, wie er sich selbst sehen will", sagte Bellinghams Jugendtrainer Mike Dodds einmal bei "The Athletic".

"Er sagte, er will eine Nummer zehn sein. Ich antwortete: 'Ich denke, du kannst eher eine 22 sein.' Daraufhin fragte er mich, was das bedeuten soll und ich sagte: 'Du kannst eine Nummer vier, Nummer acht und Nummer zehn sein - jemand, der alles kann.'"