Barcelona - Wird der FC Barcelona durch die nun möglichen fünf Auswechslungen benachteiligt?

Diese Befürchtung hat zumindest Quique Setien nun geäußert. "Ich glaube, dass fünf Auswechslungen uns schaden, aufgrund der Art und Weise wie wir spielen", sagte er dem Fußball-Verband von Las Palmas.

Er ergänzte: "Wir wissen, dass wir oftmals Spiele in der Schlussphase drehen, Aber wenn du dem Gegner die Option gibst, frische Spieler einzuwechseln, wird die Schwäche, dass wir ihre Spieler müde gespielt haben, nicht im selben Maße sichtbar."

Setien: "Es ist eine unbekannte Größe"

Schrumpft der FC Barcelona durch die Sonderregel also zu einem normalen Team? So ganz sicher ist sich Setien dann doch nicht: "Andererseits kann es uns natürlich auch mehr Kraft geben. Es ist eine unbekannte Größe, wir werden sehen, was passiert."

Die spanische Liga wird am 11. Juni fortgesetzt und der FC Barcelona liegt mit zwei Zählern Vorsprung vor Erzrivale Real Madrid an der Tabellenspitze.

