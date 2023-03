In La Liga stehen der FC Barcelona und Real Madrid mal wieder ganz oben in der Tabelle und machen den Titel in Spanien damit quasi einmal mehr untereinander aus. Und nun kommt es auch im spanischen Pokal, der Copa del Rey, im Halbfinale zu einer weiteren Auflage des Clasicos zwischen Real und Barca.

Das Hinspiel am Donnerstagabend findet um 21 Uhr in Madrid statt. Gerade für Barca dürfte der spanische Pokal nach dem frühen Europapokal-Aus gegen Manchester United zusätzliche Bedeutung haben. So könnte Xavis Mannschaft im Idealfall zumindest das nationale Double holen, nachdem die internationale Saison für den finanziell angeschlagenen Topklub eher dürftig verlief.

Zuletzt trafen die zwei Dauerrivalen Real und Barca erst im Januar 2023 im spanischen Supercup aufeinander. Dabei behielten die Katalanen vor knapp 70.000 Fans in Saudi-Arabien mit 3:1 die Oberhand. Gavi, Robert Lewandowski und Pedri schossen damals schon in den ersten rund 70 Minuten einen 3:0-Vorsprung für Barca heraus, sodass der Anschlusstreffer von Karim Benzema in der Nachspielzeit nur noch statistischen Wert hatte. Lewandowski und Pedri fallen am Donnerstag allerdings aus.

So könnt ihr das Copa-del-Rey-Spiel live mitverfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Copa del Rey: Wann spielt Real Madrid gegen den FC Barcelona?

Anpfiff im Estadio Santiago Bernabeu zu Madrid ist am 2. März um 21 Uhr. Es ist das Hinspiel im Halbfinale der Copa del Rey.

Real Madrid vs. Barcelona: Wird das WM-Spiel im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel zwischen Real Madrid und Barcelona wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Real vs. Barca: Ist das Spiel im Pay-TV zu sehen?

Nein, im linearen Fernsehen ist das Spiel auch im Pay-TV nicht zu sehen.

Wird das Spiel von Real Madrid und Barcelona im Livestream zu sehen sein?

Ja, die einzige Möglichkeit die Partie in Deutschland legal zu verfolgen ist im Livestream auf DAZN.

Kann ich das Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona im Liveticker verfolgen, und wo?

Ja klar! Mit unserem Liveticker auf ran.de sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn im Norden Englands der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.